Ex-Bucks, Brandon Jennings detona comparação de jogadores do Lakers

O Milwaukee Bucks iniciou a temporada com nove vitórias em 18 partidas. Um início decepcionante para um time cotado para o título da NBA. Parte disso, ainda assim, é justificado pelo desfalque de Khris Middleton. O ala, três vezes All-Star, é visto como primordial pela torcida. O ex-companheiro Brandon Jennings, inclusive, não acha justa a comparação do camisa 22 com jogadores do Los Angeles Lakers.

A comparação foi feita por Gilbert Arenas. O ex-jogador afirmou que o desfalque de Middleton para o Bucks é como as ausências de Austin Reaves e D’Angelo Russell. Brandon Jennings, porém, não achou justa a comparação com os jogadores do Lakers. Além disso, esbravejou contra aqueles que criticam o ala de Milwaukee.

“Você está comparando Austin Reaves e D’Angelo Russell a Khris Middleton? Sai fora!”, disparou Jennings. “Isso nem está no mesmo nível. Nem de perto. Só não faça isso. Não tente desrespeitar ele dizendo: ‘bem, nós’. Middleton é um jogador de basquete muito melhor do que esses dois fracassados. Sai fora, apenas sai fora. Ele realmente fez o trabalho”, acrescentou.

A raiva de Jennings com a comparação é justa. Como ex-companheiro e torcedor, o antigo jogador recorda da importância de Middleton para o Bucks. Durante a campanha do título em 2021, o ala assumiu a responsabilidade nas finais do Leste, quando Giannis Antetokounmpo perdeu alguns jogos por lesão. Na séria, o camisa 22 registrou médias de 23.7 pontos, oito rebotes e 6.5 assistências.

Nas últimas duas temporadas, porém, Middleton não tem contribuído da mesma forma. Principalmente, por seu histórico de lesões. Entre 2022 e 2024, o ala participou de somente 88 dos 164 jogos do Bucks. Além disso, suas médias foram modestas, somente de 15.1 pontos, 5.2 assistências e 4.5 rebotes.

Ainda assim, o retorno de Middleton para 2024/25 é bastante esperado. Enquanto ele se recupera de uma cirurgia nos tornozelos, o Bucks tem tido dificuldades na campanha, com nove vitórias em 18 partidas. A equipe, aliás, chegou a ter seis derrotas nos sete primeiros jogos, ocupando a lanterna do Leste.

A espera pelo ídolo deve terminar em breve. De acordo com a franquia, o astro deve retornar após o Dia de Ação de Graças, nesta quinta-feira (28). Desse modo, é provável que ele esteja no duelo diante do Washington Wizards, no sábado (30).

