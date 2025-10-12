“Evan Mobley pode ser candidato a MVP”, aposta ídolo da NBA

Evan Mobley não é um nome citado quando se fala em candidatos ao prêmio de MVP da temporada da NBA. Ele passa longe de atrair apostas como Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic, por exemplo. Mas um ícone da liga está pronto para colocar algumas das suas fichas no astro do Cleveland Cavaliers. Tracy McGrady não vai ficar assustado se ver o atleta nesse nível ao fim da campanha.
“Eu acho que Evan pode ser um candidato ao prêmio de MVP em 2026. Para começar, o Cavs vai estar no topo da tabela do Leste. Mas, acima de tudo, acho que ele vai subir mais um degrau como jogador ofensivo. O aspecto defensivo do seu jogo, por sua vez, dispensa comentários. Então, combinado a mais recursos ofensivos, Evan pode atingir esse patamar”, previu o membro do Hall da Fama.
É fato que as expectativas estão mais altas do que nunca em torno de Evan Mobley. Afinal, ele já foi eleito all-star e melhor defensor da liga na última temporada. Não se pode esquecer, no entanto, que é um atleta de só 24 anos recém-completos. Ou seja, por mais que já seja um astro, há margem para evolução. McGrady tem uma visão clara do que pode elevar o jogo do ala-pivô a outro nível.
“Evan está mais forte e isso pode ser assustador para o resto da NBA. Quero que jogue mais perto do garrafão e, com isso, seja uma força colocando pressão na defesa. Ele é alto, móvel, longo e pode arremessar por cima de qualquer um. Vai ser difícil bloquear os seus arremessos, certamente, se estiver mais próximo do aro. E ainda forçará mais faltas dos seus marcadores”, projetou o ex-ala-armador.
De acordo
McGrady, aliás, não está sozinho em sua aposta ousada. Carmelo Anthony também crê na chance de Evan Mobley estar entre os candidatos a MVP no fim da próxima campanha da NBA. Só não aposta, por enquanto, as suas fichas nisso. O ex-ala aposta que o titular do Cavaliers possui o talento e potencial para alcançar o topo. Mas o timing, talvez, ainda não seja o ideal.
“Eu entendo que, antes de tudo, o MVP da liga precisa ser alguém que chama a atenção e dominante. Além disso, o time precisa ir muito bem. Tem que ser algo muito evidente e incontestável. Mas, mesmo assim, não vejo como um absurdo. Também acredito que, apesar de não ser provável já agora, Evan tenha uma chance”, cogitou o ídolo do New York Knicks.
Anthony admite que Mobley, ainda que não esteja no tempo ideal, tem dois bons fatores a seu favor: a equipe e a capacidade de crescimento. “Cleveland é um time que vai ter bons resultados, pois já sabemos o que podem fazer durante a temporada. E apostamos no talento e desenvolvimento de Evan. Se ele der o próximo passo em seu jogo ofensivo, então, por que não poderia ser?”, questionou.
Apoio interno
McGrady e Anthony não são as primeiras pessoas a citarem Mobley para o maior prêmio individual da liga no ano que vem. Tudo começou, na verdade, com o treinador do seu time. Depois do fim da última temporada, Kenny Atkinson traçou a corrida para MVP como o seu objetivo para o ala-pivô. Ele não quer pressionar o comandado, mas o vê no caminho para atingir esse patamar.
“Eu não quero pressionar Evan, mas, em dois ou três anos, esse menino vai estar entre os candidatos a MVP da liga. É o seu próximo nível. Não vejo motivo para não chegar lá porque é um talento desse porte. Como já falei, eu não quero colocar muita pressão em cima dele. O potencial para isso, no entanto, está todo ali”, apontou o experiente treinador.
