Técnico do Cavs faz previsão ousada para Evan Mobley na NBA

O Cleveland Cavaliers teve uma temporada com fim muito decepcionante. Mas Evan Mobley esteve acima disso: foi um dos destaques do Cavs e eleito melhor defensor do ano na NBA. O prêmio já seria o maior feito da carreira de vários jogadores, mas o técnico Kenny Atkinson prevê que seja só um passo para o ala-pivô. O que pode vir por aí, então? Só o maior troféu individual que a liga, talvez.

“Eu não quero pressionar Evan, mas, em dois ou três anos, esse garoto vai estar entre os candidatos a MVP da liga. Esse é o seu próximo nível. Do ponto de vista de talento, certamente, não vejo motivo para não chegar lá. Como já disse, eu não quero colocar muita pressão em cima dele. O potencial para isso, no entanto, está todo ali”, disse o treinador de 58 anos.

A evolução de Mobley é inegável e vai muito além de sua excelência no lado defensivo da quadra. Na última temporada, apesar da menor média de minutos da carreira, ele registrou as maiores marcas pessoais de pontos (18,5) e assistências (3,2). E ficou a apenas 0,1 rebote de igualar a maior marca de rebotes também. Atkinson crê que o jogador de 24 anos está pronto para mais funções no Cavaliers.

“Fui a Los Angeles acompanhar dois dias dos treinos de férias de Evan agora. Saí sem palavras, pois ele tem todos os recursos. Tudo o que é preciso. A função minha e dos outros treinadores, então, vai ser empoderá-lo cada vez mais em quadra. Isso passa também por Donovan Mitchell e Darius Garland darem mais responsabilidades e poder a ele”, apontou o veterano.

Hábitos

Alto desempenho, como resultado, traz alta expectativa. Assim, Evan Mobley passou de um jovem talento a peça fundamental para que o Cavs dispute um título da NBA. A sua evolução pode definir o crescimento do time para a próxima temporada, no fim das contas. Atkinson aposta, claro, na melhora técnica do jovem. Mas, acima de tudo, crê que o próximo passo está em um plano de autoconhecimento.

“Evan já está mais forte fisicamente em relação ao fim da temporada. Dá para notar que ele está descobrindo os seus hábitos ideais em termos de rotina de treinamento, dieta e condicionamento, por exemplo. E, quando você combina tudo isso com o talento natural que possui, o seu jogo vai alcançar um outro patamar”, projetou um empolgado Atkinson.

Mas será que isso é o bastante para tornar Mobley um candidato a MVP? Atkinson crava que sim, pois ele já parte de um estágio muito alto. “Tudo isso o que falei se une ao fato de que, não esqueçam, ele foi o melhor defensor da NBA. E é ser uma pessoa incrível. Por isso, não vejo por que não pensar em Evan como um futuro MVP”, concluiu.

Superfície

A maior parte dos profissionais dentro do Cavs, não por acaso, compartilham a visão de Atkinson. Mitchell, por exemplo, está totalmente alinhado com a visão do técnico para o ala-pivô. E, mais do que isso, está pronto para ajudar nesse processo. Em entrevista recente, o craque colocou-se à disposição para “despertar” o próximo nível do jovem astro em quadra.

“Evan ainda nem sabe como pode ser bom jogador. Já é o defensor da liga com 24 anos, mas só está na superfície do que pode fazer no lado ofensivo. Ele tem todos os recursos. Então, o que precisa é a agressividade, consistência e atitude. Sempre lhe digo que peça mais a bola e chame mais o jogo porque precisamos dele. Não tenho dúvidas de que pode ser decisivo no ataque também”, elogiou o astro do Cavs.

