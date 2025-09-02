EuroBasket: Luka Doncic brilha e Eslovênia bate Islândia

Com uma grande atuação de Luka Doncic, a Eslovênia bateu a Islândia e assegurou vaga na próxima fase do EuroBasket. No duelo que ocorreu nesta terça-feira (2), em Katowice, na Polônia, os eslovenos venceram por 87 a 79. Esse foi o segundo triunfo da Eslovênia, em quatro jogos. A Islândia, por sua vez, perdeu todas as quatro partidas que disputou.
O primeiro tempo foi equilibrado, com os times de alternando na liderança. Assim, a Eslovênia foi para o intervalo com apenas um ponto de frente: 36 a 35. Mas no terceiro quarto, Luka Doncic fez a diferença. Com dez pontos do camisa 77, os eslovenos abriram vantagem de 14 pontos: 60 a 46.
Desse modo, a Eslovênia relaxou em quadra no quarto final. A Islândia, por outro lado, não se deu por vencida. Assim, os islandeses reagiram, com sete bolas de três no período, e diminuíram o prejuízo para apenas cinco pontos. Mas após duas cestas do perímetro, no minuto final, a Eslovênia garantiu mais uma vitória EuroBasket
Em 32 minutos contra a Islândia, Luka Doncic ajudou a Eslovênia com 26 pontos. Dessa forma, o craque do Los Angeles Lakers foi o cestinha do duelo. O armador, aliás, lidera a competição em média de pontos (31,3).
Por fim, a Eslovênia volta à quadra nesta quinta-feira (4). O adversário será Israel e a bola vai subir ao meio-dia (horário de Brasília). Já a Islândia enfrenta a França, no mesmo dia, mas a partir das 9h.
(2-2) Eslovênia 87 x 79 Islândia (0-4)
Eslovênia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Luka Doncic
|26
|7
|4
|3
|1
|Aleksej Nikolic
|17
|2
|5
|1
|0
Três pontos: 11-33 (33%); Aleksej Nikolic: 3-6
Islândia
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Martin Hermannsson
|22
|4
|6
|0
|0
|Tryggvi Hlinason
|11
|14
|4
|0
|2
|Jon Gudmundsson
|11
|5
|2
|0
|0
|Kristinn Palsson
|11
|4
|1
|0
|1
Três pontos: 12-28 (43%); Kristinn Palsson: 3-7
EuroBasket 2025 – Outros jogos do dia
* Grupo C
(3-1) Grécia 77 x 80 Bósnia (2-2)
A Bósnia venceu a Grécia e embolou o grupo C. Os bósnios se aproveitaram da ausência do astro Giannis Antetokounmpo (poupado) para conseguir um triunfo essencial. O pivô Jusuf Nurkic foi o destaque, com 18 pontos e dez rebotes. Ou seja, alcançou o duplo-duplo.
(0-4) Chipre 61 x 93 Geórgia (2-2)
A Geórgia atropelou o Chipre e segue na disputa pela classificação à próxima fase. O cestinha do jogo foi Tornike Shengelia, com 27 pontos. Outro destaque georgiano foi o pivô Goga Bitadze, que conseguiu o duplo-duplo: 21 pontos e 13 rebotes.
* Grupo D
(1-3) Bélgica 89 x 92 Israel (3-1)
Com direito a um sufoco no último período, Israel bateu a Bélgica e assegurou vaga na próxima fase do EuroBasket. Além disso, assumiu a liderança do grupo. Para variar, Deni Avdija foi o protagonista. Afinal, o ala do Portland Trail Blazers foi o cestinha do jogo, com 22 pontos.
