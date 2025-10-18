ESPN amplia pacote de jogos da NBA em 2025/26

Canais da Disney terão mais de 200 eventos ao longo da temporada

espn jogos nba 2025/26 Fonte: Reprodução / X

A NBA, a mais celebrada competição do basquete mundial dá início à temporada 2025/26 na próxima terça-feira (21), com uma cobertura ainda maior de jogos na ESPN e no Disney+. Nesta edição, os canais da Disney ampliam em 15% o número de eventos exibidos no Brasil, reforçando o compromisso com os fãs da modalidade.

A grande novidade da temporada é o protagonismo do Disney+. Pela primeira vez, a plataforma terá jogos exclusivos da NBA. Serão mais de 70 partidas exibidas apenas para assinantes do streaming, além dos confrontos transmitidos pela ESPN que também estarão disponíveis no Disney+.

Ao todo, ESPN e Disney+ exibirão mais de 200 jogos ao longo da temporada, somando mais de 500 horas de transmissões ao vivo. A cobertura inclui também os programas especializados, como o ESPN League e o League de Passe, e a presença de equipes in loco nos principais jogos da liga.

Assim como na última temporada, a ESPN terá direito exclusivo a uma das finais de Conferência, além de mais de 40 jogos dos playoffs da NBA em 2025/26. Pelo novo acordo com a NBA, as transmissões das Finais passarão a ser alternadas, e os canais da Disney terão exclusividade em 2027.

A temporada 2025/26 da NBA começa na terça-feira (21) na ESPN 2, com Golden State Warriors x Los Angeles Lakers, às 22h. Na quarta-feira (22), o torneio volta com Cleveland Cavaliers x New York Knicks, às 19h, e San Antonio Spurs x Dallas Mavericks, às 21h30.

Vale dizer, aliás, que a emissora do grupo Disney tem acordo válido com a liga até 2037. Em 2025/26, a ESPN terá o direito de exibir, com exclusividade para a TV fechada, a decisão da Conferência Leste.

Por fim, confira o calendário completo da emissora clicando aqui.

