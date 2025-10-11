ESPN acerta com quatro marcas para nova temporada da NBA

A ESPN anuncia quatro grandes marcas como patrocinadores máster para a temporada 2025/2026 da NBA no Brasil. Novibet e Hellmann’s renovaram seus contratos, reafirmando a confiança na força da liga americana no canal. Já o C6 Bank assume o espaço antes ocupado pela XP, ampliando sua presença no esporte. A grande novidade é a chegada da Ford, que passa a integrar o time de patrocinadores da liga.

Continua após a publicidade

O C6 Bank aposta também no futebol americano. A marca substituiu a XP na NFL, campeonato em que a ESPN tem uma das maiores coberturas do país, com transmissão do Monday Night Football, jogos de domingo e a presença do NFL RedZone no Disney+ também aos domingos, ampliando a oferta de conteúdo para os fãs da modalidade.

A ESPN mantém uma relação próxima com seus parceiros comerciais na NBA. As marcas patrocinadoras participam de grandes ativações, tanto durante as transmissões dos jogos quanto nos programas especializados, reforçando a conexão com o público e a relevância do torneio no Brasil.

Continua após a publicidade

Na nova temporada, o Grupo Disney terá um portfólio ainda mais robusto de transmissões. Serão 210 jogos ao vivo, um crescimento de 15% em relação ao ano anterior. O Disney+ terá papel de destaque, com 72 partidas exclusivas, reforçando sua importância no consumo digital do basquete.

A ESPN e o Disney+ são a casa do basquete no Brasil, transmitindo a NBA, o NBB e a WNBA para milhões de fãs apaixonados.

Leia mais!

Calendário da ESPN para a temporada da NBA

A princípio, ESPN 2 e Disney+ (serviço de streaming por assinatura) vão transmitir 150 jogos da temporada regular e outros cinco da pré-temporada. Assim, serão rodadas duplas sempre às segundas (Disney+) e quartas (ESPN 2). Além disso, vez ou outra serão exibidos duelos às quintas, sextas, sábados e domingos. Como ocorreu nos últimos anos, todos os duelos da Rodada Especial de Natal da NBA terão a transmissão da ESPN 2 para o Brasil.

Continua após a publicidade

Vale dizer que a emissora do grupo Disney tem acordo válido com a liga até 2037. Em 2025/26, a ESPN terá o direito de exibir, com exclusividade para a TV fechada, a decisão da Conferência Leste.

Por fim, confira o calendário completo da emissora clicando aqui.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA