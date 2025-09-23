Pesquisa da ESPN aponta Thunder como favorito ao título da NBA

A ESPN promoveu uma pesquisa e apontou o atual campeão Oklahoma City Thunder como favorito ao título da próxima temporada da NBA. Vinte treinadores, olheiros e executivos da liga participaram da votação.

O Thunder, aliás, recebeu 18 votos (90%). O outro time lembrado foi o Denver Nuggets, com dois votos. Portanto, para os votantes, o título de 2025/26 vai ficar com uma equipe da Conferência Oeste. Com relação ao Leste, o Cleveland Cavaliers foi o mais votado (nove), seguido pelo New York Knicks (sete).

Em 2024/25, o fez a melhor campanha da fase regular. E, nos playoffs, eliminou Memphis Grizzlies, Nuggets, Minnesota Timberwolves e Indiana Pacers. Desse modo, a franquia conquistou o primeiro título desde que se mudou para Oklahoma (2008/09).

Além disso, a equipe teve destaques individuais. Shai Gilgeous-Alexander, por exemplo, foi eleito MVP e fez parte do quinteto ideal da última temporada. Já o ala Jalen Williams integrou o segundo time de defesa e o terceiro melhor quinteto da liga. Ambos foram All-Star este ano. E, por fim, Lu Dort foi eleito para o primeiro time de defesa.

Para a próxima temporada da NBA, o Thunder manteve a base campeã e, por isso, desponta como favorito a um novo título. Portanto, é o time a ser batido.

De acordo com o ranking do site oficial da NBA, Thunder e Nuggets são, nessa ordem, os melhores times da Conferência Oeste. Para a próxima campanha, o time de Denver se reforçou com Cam Johnson, Bruce Brown, Tim Hardaway Jr e Jonas Valanciunas. Ou seja, o craque Nikola Jokic terá um bom elenco de apoio ao seu redor.

Pesquisa da ESPN para o favorito ao título da próxima temporada da NBA

1- Oklahoma City Thunder: 18 votos

2- Denver Nuggets: dois votos

