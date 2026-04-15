Erik Spoelstra: “LaMelo Ball fez algo estúpido”

Erik Spoelstra detonou LaMelo Ball após a derrota do Miami Heat para o Charlotte Hornets. O armador se envolveu em uma jogada polêmica após puxar o pé esquerda de Bam Adebayo em um rebote no segundo quarto. Desse modo, o pivô caiu com força no chão e sofreu uma lesão nas costas. Para o técnico, o camisa 1 deveria ter sido expulso.

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De acordo com o técnico, não há espaço para esse tipo de jogada entre LaMelo Ball e Adebayo. Ainda mais porque resultou na ausência do pivô pelo resto da partida por conta da lesão. Spoelstra, ainda assim, garantiu que não foi o lance que decidiu o resultado, que terminou com a vitória do Hornets por 127 a 126 e a eliminação do Heat do play-in.

“Eu não vi na hora, mas não acho isso legal”, disse Erik Spoelstra. “Acho que foi uma jogada estúpida do Ball. É uma jogada perigosa, que deixou nosso melhor jogador fora do jogo. Não estou dando desculpa, porque o Hornets jogou muito bem e nós tivemos nossas chances. Porém, isso deveria ser punido, porque não acho que faça parte do jogo”.

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Spoelstra ainda detonou a equipe de arbitragem da NBA. Segundo o técnico, o árbitro Curtis Blair deveria ter visto o puxão em Adebayo e expulsado Ball.

“O árbitro estava ali do lado. Ele tem que ver isso. Se não for dele, o árbitro principal precisa ver, porque o Ball deveria ter sido expulso por isso. Não o conheço, mas não há lugar para isso no nosso jogo. Isso porque tirou o Bam do jogo”, seguiu o técnico.

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Na jogada citada por Erik Spoelstra, LaMelo Ball sofreu um toco ao tentar um arremesso e caiu no fundo da quadra. Bam Adebayo, desse modo, foi tentar pegar um rebote, no momento em que o armador do Hornets puxou seu pé com o braço esquerdo. O pivô, assim, caiu com força no chão e não conseguiu mais voltar, sendo substituído por Jaime Jaquez.

“Talvez, aquilo tenha acontecido porque Ball estava frustrado. E um jogador nesse estado por toamr uma atitude impulsiva. Então, isso acabou tirando nosso melhor jogador do jogo”, concluiu Spoesltra.

Ao se explicar, Ball pediu desculpas e justificou que não teve a intenção.

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“Peço desculpas por aquilo. Levei uma pancada na cabeça na jogada e não sabia muito bem onde eu estava. No entanto, vou checar como o Bam está, para ver se está tudo bem”, disse Ball.

Sem Adebayo, o Heat seguiu bem no jogo e teve até chance de vencê-lo. Nos segundos finais, por exemplo, o time tinha a vantagem, mas deixou Coby White acertar uma bola de três a 10.8 segundos do fim. Depois, Tyler Herro errou o arremesso que poderia ter dado a vitória a Miami. Já no tempo extra, o time tinha uma vantagem de um ponto com 8.7 segundos restantes, mas Ball acertou a cesta decisiva.

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Portanto, com a derrota, o Heat perdeu a chance de brigar por uma vaga nos playoffs da NBA. Será a primeira vez desde 2018/19 que o time não classifica à pós-temporada. O Hornets, enquanto isso, enfrenta o perdedor de Philadelphia 76ers e Orlando Magic, em busca da classficação.