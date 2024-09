Equipe do Grizzlies na G League adquire direitos de Mãozinha

De acordo com o jornalista Arthur Salazar, o Memphis Hustle, time afiliado ao Grizzlies na G League, acertou uma troca por Mãozinha. Então, o ala-pivô brasileiro deve se manter na liga de desenvolvimento para a próxima temporada. Além disso, vale lembrar que ele ganhou dois contratos de dez dias com a franquia da NBA na última campanha. Ou seja, pode ganhar a chance de disputar a liga principal mais uma vez.

O acordo praticamente garante que Mãozinha jogará ao menos, no Memphis Hustle, afiliado do Grizzlies na G League. A informação também foi confirmada por Adrian Wojnarowski, da ESPN. Outros três atletas tem contratos de dez dias no time. O armador Yuki Kawamura, que se destacou pelo Japão nas Olimpíadas e o também armador Zavier Simpson, que já tem um histórico de contratos não garantidos na franquia.

O Grizzlies ainda tem uma vaga regular disponível em seu elenco. São 15 no total, mas a franquia conta com 14 jogadores atualmente. Porém, os vínculos two-way já foram preenchidos com Scotty Pippen Jr, Jay Huff e Cam Spencer. Em teoria, essas são as vagas mais acessíveis para o brasileiro em um primeiro momento. Mas as coisas podem mudar de várias formas para garantir que Mãozinha ganhe um contrato.

Pippen Jr é um exemplo de jogador que tem agradado Memphis. Ele foi um dos destaques de um time recheado de desfalques no fim da última campanha. Assim como o brasileiro. O armador também jogou muito bem na Summer League.

Em caso de uma promoção de Pippen ao elenco principal, abriria uma das vagas two-way do time. Mãozinha foi muito bem na parte final de 2023/24 e pode ter alguma vantagem sobre Kawamura e Simpson pela amostra.

O ala-pivô deverá trabalhar nas próximas semanas com todos os astros da equipe como Ja Morant, Desmond Bane, Jaren Jackson Jr, Marcus Smart e Zach Edey. Então, é mais um grande passo na busca por se fixar na NBA.

Em sete partidas na equipe em 2024/25, Mãozinha produziu 6.9 pontos e 5.3 rebotes. Além disso, acertou 38.5% das bolas de três. Isso inclui um jogo de 17 pontos contra o Detroit Pistons e um duplo-duplo de 13 pontos e 11 rebotes contra o Philadelphia 76ers.

Ele não ficou em Memphis na última campanha por já ter assinado dois vínculos de dez dias. Na fase regular da liga, isso obriga a equipe a assinar um acordo two-way.

