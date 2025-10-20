Dyson Daniels acerta extensão de contrato com Hawks

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o especialista defensivo Dyson Daniels estendeu o seu contrato com o Atlanta Hawks. Segundo o jornalista, o acordo é válido por quatro temporadas. Nesse período, o atleta de 22 anos vai receber US$100 milhões em salários.

No entanto, o novo vínculo de Daniels começará a vigorar apenas em 2026. Na próxima temporada, aliás, o ala-armador vai receber US$7,7 milhões em salários. Esse valor é referente ao último ano do seu contrato de calouro.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Dyson Daniels teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Hawks até 2030. A renovação do vínculo com o australiano era uma das prioridades da franquia nesta offseason.

Oitava escolha do Draft de 2022, Daniels já disputou 196 jogos na NBA. Ele chegou à equipe de Atlanta na última offseason, após duas campanhas sem brilho no New Orleans Pelicans. Com pouco espaço na equipe de Willie Green, o ala-armador foi para o Hawks, na troca que levou Dejounte Murray para New Orleans.

Em Atlanta, o jogador caiu nas graças do técnico Quin Snyder. Titular absoluto do Hawks, ele alcançou médias de 14,1 pontos, 5,9 rebotes, 4,4 assistências e três roubos de bola. Desse modo, ele ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu (MIP) e foi eleito para o quinteto ideal de defesa da NBA. Além disso, ele ficou em segundo na votação para defensor do ano, atrás apenas do ganhador Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers.

Apesar da campanha medíocre do Hawks, eliminado no play-in pelo Miami Heat, o australiano ganhou destaque. Sobretudo pelo desempenho defensivo. Daniels, aliás, liderou a NBA em roubos de bola, com 229 em 76 partidas. Dessa forma, ele se tornou o primeiro jogador, no século, a alcançar essa marca na liga.

Em 2024/25, Daniels alcançou outros feitos. No duelo contra o Minnesota Timberwolves, em dezembro do ano passado, foi responsável por oito roubos de bola. Esse, aliás, é um recorde na carreira.

Além disso, Daniels se tornou o primeiro jogador desde Michael Jordan a conseguir pelo menos 15 pontos e cinco roubos, em quatro jogos seguidos na NBA. O camisa 5 do Hawks ainda se juntou ao maior de todos os tempos em outra estatística. Desde 1990, apenas Jordan e ele terminaram uma campanha com pelo menos 225 roubos de bola e 55 tocos.

Além do novo contrato com Dyson Daniels, o Hawks se reforçou para a próxima temporada. Afinal, adquiriu o pivô Kristaps Porzingis em uma troca tripla com Boston Celtics e Brooklyn Nets. Também vieram os alas Nickeil Alexander-Walker e Luke Kennard.

