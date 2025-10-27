Dylan Harper vira heroi em primeiro jogo pelo Spurs em casa

O novato Dylan Harper conquistou a torcida do San Antonio Spurs e deixou a sua marca em seu primeiro jogo em casa na NBA. O jovem, afinal, saiu do banco de reservas para ser crucial na vitória sobre o Brooklyn Nets. Ele anotou 20 pontos e oito assistências na partida, o que são ótimos números por si só. Mas o mais importante é que entrou em ação nos piores momentos dos texanos no duelo.

“Dylan entrou em quadra e, em síntese, mudou o jogo. Isso é incrível, em particular, por estarmos falando de um novato. Ele tomou todas as decisões certas. E, além disso, foi a ‘faísca’ que precisávamos quando tivemos os nossos ‘tropeços’ no segundo tempo. Sinto que a sua confiança e atitude são, certamente, especiais”, exaltou Keldon Johnson, depois do triunfo por 118 a 107.

O impacto de Dylan Harper, de fato, foi enorme nos rumos do jogo. O Spurs teve um começo ruim de partida, mas “tomou as rédeas” a partir da entrada do novato. Depois, no último quarto, ele voltou à quadra para marcar cinco pontos em sequência e virar o placar para os texanos. O técnico Mitch Johnson, no entanto, fez questão de chamar a atenção para o trabalho do calouro contendo os armadores do Nets.

“Eu acho que a sua produção ofensiva foi muito boa e as estatísticas no fim do jogo vão representar isso. São 20 pontos, né? Mas, para ser sincero, eu achei que o seu trabalho na defesa foi ainda melhor do que entregou no ataque. E boa parte disso foi integração com a defesa coletiva, então mostra como já está entrosado com o time”, elogiou o substituto de Gregg Popovich.

A importância de Dylan Harper no primeiro jogo do Spurs como mandante na temporada não passou despercebido por ninguém. Depois do duelo, Victor Wembanyama só citou o nome do colega ao ser questionado sobre o que mudou no time nos minutos finais da partida. É consenso que foi uma atuação incrível para um atleta que ainda não tem uma semana de carreira. Mas o novato não viu como algo fora do comum.

“Entrei em quadra pensando só em causar impacto. Ou seja, entregar o tipo de força e energia que a minha equipe precisava. Afinal, isso é só basquete. Só preciso jogar da forma que me trouxe até aqui e confiar em minhas habilidades. Eu sei que sou alguém que pode fazer o que for preciso para ajudar o nosso time a vencer. Então, é só isso”, resumiu o jogador de 19 anos.

É comum que, para firmar espaço na NBA, um calouro tente ser mais conservador no começo da carreira. Mas Keldon Johnson crê que uma das maiores virtudes de Harper está em contrariar essa lógica “Sinto que, assim que entra em quadra, Dylan sempre tenta se impor. Gosto muito que não seja um daqueles jovens passivos. É um garoto que compete, acima de tudo, sem deixar de ser si mesmo”, concluiu o ala.

Jornadas

A atuação contra o Nets serve para confirmar, a princípio, o forte começo de temporada de Harper. Ele tem médias de 16,0 pontos, 5,0 rebotes e 4,3 assistências nos primeiros três jogos como profissional. Mais do que pelos números, virou um xodó dos torcedores de San Antonio por causa da inteligência em quadra. É o resultado de uma vida que, apesar de ainda curta, sempre esteve ligada ao basquete.

“O basquete está em minha vida desde que me entendo por gente. Sinto que esse jogo está ao meu redor desde que nasci. Então, eu já vi e ouvi muita coisa que fez crescer o meu entendimento do esporte. Estudei, além disso, muitos vídeos e jogos. Os técnicos me ajudaram a corrigir vários erros desde que cheguei à liga. Mas a verdade é que já passei por uma jornada longa até aqui”, contou o jovem.

