Dwyane Wade: “Não tinha como o Jazz passar Ace Bailey”

O Utah Jazz tomou uma decisão polêmica com a quinta escolha do draft desse ano. Mas, apesar das opiniões divididas da torcida, o sócio mais famoso da equipe deu total apoio ao movimento. O ídolo Dwyane Wade aprovou a seleção do jovem Ace Bailey e ignorou os rumores de que não queria jogar pelo time. Para o ex-jogador, o prospecto era uma oportunidade boa demais para não aproveitar.

Continua após a publicidade

“Pegar um jovem com o talento de Ace era a coisa certa a fazer, pois não tinha como deixá-lo passar. Sem chance. Havia rumores de que queria jogar em outras equipes, mas era o que precisava ser feito ali. Esse menino é talentoso demais para se deixar escapar. Selecioná-lo, no fim das contas, foi um ótimo trabalho da nossa direção”, elogiou o craque, em sua conta no youtube.

Bailey sempre foi um dos jogadores mais divisivos da classe de 2025 por causa do seu estilo de jogo. Segundo analistas, a sua tomada de decisão e seleção de arremessos é bem questionável. Mas essa sensação piorou com a sua postura no processo pré-draft. Ele resolveu não visitar ou fazer treinos fechados para nenhum time da liga, sob a orientação dos seus representantes.

Continua após a publicidade

“Ace é um desses jogadores que podem entrar em quadra e fazer 30 pontos todas as noites. É um pontuador especial como um Carmelo Anthony, por exemplo, sabe? A mídia pode especular o quanto quiser, mas era talento demais para ignorar. Então, o time fez a coisa certa ao selecioná-lo”, reforçou o veterano, que tem uma pequena porcentagem das ações da franquia.

Leia mais sobre Ace Bailey

Boatos

Nas últimas semanas, Dwyane Wade acompanhou a onda de especulações sobre Ace Bailey. Houve quem dissesse que o calouro não iria se apresentar ao Jazz. Mas, após um pequeno atraso, o ala apareceu e até já disputou as partidas da equipe na Liga de Verão. Ou seja, tudo foi um exagero. O eterno astro do Miami Heat garante que, por tudo que viu e ouviu, os boatos dominaram a narrativa sobre o novato.

Continua após a publicidade

“A imprensa fala muita coisa, mas o que eu sei é que Ace e a sua família estão em Utah e parecem animados. Ele me pareceu muito determinado, pois não perdeu tempo e foi para a quadra. No fim das contas, isso é um trabalho para o garoto. Por isso, ele fez o que deveria fazer. Chegou na cidade, se apresentou e já começou a treinar”, argumentou o membro do Hall da Fama.

Wade não duvida que Bailey tenha alguns degraus a subir em termos de maturidade. No entanto, isso é o que se espera de um jovem que nem fez 19 anos ainda. “Ace vai ficar bem porque, antes de tudo, está em uma ótima organização. É um lugar ideal para que cresça não só como jogador, mas também como homem. Acho que Utah vai ser uma grande oportunidade para a sua carreira também”, concluiu.

Continua após a publicidade

Foco em quadra

O fim do recrutamento marcou o início de um novo momento para Bailey. Chegou a hora de tratar o basquete, por fim, como um trabalho. Mas não só isso. É hora de entender a razão pelo qual todos dizem que a NBA é um “negócio”. Às vezes, pode ser duro manter o foco em quadra com tantas distrações. Mas ele garante que possui uma rede de apoio mais sólida do que as pessoas imaginam.

“É claro que estou ciente que o basquete também é um negócio. Mas, ao mesmo tempo, não pedi para lidar com tudo isso. Afinal, eu só quero jogar. Quero manter o meu foco, então, só na parte mais importante: a quadra. E sempre posso contar com o amor e a lealdade da minha família como guia. Eles estavam lá antes da fama do ‘Ace Bailey’”, desabafou o ala de 18 anos.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA