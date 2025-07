“Quero ser o melhor jogador da NBA”, avisa Ace Bailey

Ace Bailey não era o melhor jogador do último draft, mas foi quem mais gerou discussão nos bastidores da NBA. Para começar, o seu estilo de jogo sempre dividiu opiniões. Veio, então, uma condução bem questionável do período de treinos e visitas aos times da liga. No entanto, tudo isso é passado agora. O novo atleta do Utah Jazz, de agora em diante, só quer ser um jovem correndo atrás de grandes sonhos.

“O que eu sei é que quero ser o melhor jogador de todos. Mas, se quiser ser o melhor, você não vai fazer isso do dia para a noite. É preciso trabalhar, antes de tudo, para se chegar ao topo. A boa notícia é que adoro basquete, pois virou o meu escape na vida. Não tinha muitas coisas quando era criança, mas a minha mãe fazia o possível para termos o necessário”, contou o novato, em entrevista ao site The Athletic.

Bailey reforçou a impressão divisiva do seu jogo pelo comportamento antes do draft. As declarações no Combine não mostraram tanta “autoconsciência” sobre a sua forma de jogar. Em seguida, recusou-se a treinar para qualquer time da liga. Por isso, após ser favorito à terceira escolha geral, caiu para a quinta posição no dia do recrutamento. Virou alvo de críticas de todos os lados, mas recebeu uma boa “blindagem”.

“Você precisa ter consciência de que o basquete também é um negócio. Mas não pedi por isso. Estou aqui porque quero jogar. E, por isso, vou tentar manter o foco nisso e deixar tudo mais de lado. Durante o processo pré-draft, estive rodeado pelo amor da minha família. Valorizo muito a família. Afinal, ele estavam lá antes de existir o ‘Ace Bailey’”, afirmou o ala de 18 anos.

Potencial

Ser o melhor jogador da NBA, certamente, é uma meta ousada de Ace Bailey. Mas ele não está sozinho na crença de que pode chegar lá. O técnico da Universidade Rutgers, Steve Pikiell, virou um fã do jovem ala na temporada em que trabalharam juntos. Ele aposta que o novo ala do Jazz é o talento de maior teto dessa classe – acima até de Cooper Flagg. Mas pouca gente esteve disposta a ver isso.

“Eu creio que, de todos os jogadores do draft, Ace é quem tem o maior potencial. Ele é talentoso demais e acho que as coisas que foram ditas nos últimos tempos foram bem injustas. Todas as pessoas passaram o processo inteiro falando dos 3% de coisas que não pode fazer. E, como resultado, fecharam os olhos para os outros 97% de coisas positivas sobre esse garoto”, acusou o treinador.

Pikiell viu várias pessoas criarem uma visão errada sobre quem é Bailey como jogador. Garante que chamá-lo de individualista, acima de tudo, é um erro de julgamento. “A ética de trabalho de Ace é incrível. Ele faz jogadas para os companheiros e, por isso, aposto que pode atuar como armador no futuro. E ainda está crescendo. Sei que sou suspeito, mas aposto que ele vai ser muito bom”, completou.

Retribuição

A forma como refere-se ao esforço da mãe mostra que Bailey, assim como vários tantos atletas, veio de uma origem humilde. Não houve luxo em sua vida e o basquete, dessa forma, representa a promessa de tempos melhores para a família inteira. Ele alcançou um objetivo pessoal ao chegar na NBA. E, agora, chegou a retribuir quem o alavancou até o mais alto nível do esporte.

“Eu vi a mãe fazer sacrifícios por mim. Sacrifícios, aliás, que muitos pais não fariam. Ela sempre fez questão que eu viesse em primeiro lugar. Estou em quadra, então, porque amo jogar basquete. Mas a razão pelo qual quero ter sucesso aqui é por ter prometido que cuidaria dela daqui em diante”, revelou o calouro.

