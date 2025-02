Draymond Green revelou, em seu podcast, que teve um momento emocionante com Stephen Curry após a troca que trouxe Jimmy Butler ao Golden State Warriors. Os astros jogam juntos há 13 anos, já venceram quatro títulos da NBA e têm uma longa amizade. Então, o ala-pivô revelou uma ligação para o companheiro explicando o significado do acordo pelo ex-Miami Heat.

“Conseguimos o Jimmy Butler. Isso não é pouca coisa. É o Jimmy Butler. Steph parecia não acreditar. Depois da troca, ele olhou para mim e disse: ‘Cara, é louco porque acabou de me cair a ficha de que é isso pode ser a última dança’. E eu falei: ‘vamos nessa. Vamos fazer acontecer.’ Então, foi um momento emocionante”, contou Green.

Curry e Draymond Green são os remanescentes do Hampton Five, elenco do Warriors formado pelos astros e por Andre Iguodala, Klay Thompson e Kevin Durant. No total, o time venceu quatro títulos com esses jogadores (dois com Durant).

No entanto, Iguodala se aposentou em 2023, enquanto Thompson foi para o Dallas Mavericks na última offseason. Por fim, Durant já havia deixado o time em 2020 após ser MVP de duas finais consecutivas em 2017 e 2018.

Então, como foram os dois únicos que ficaram, o Warriors seguia atrás de outra estrela para colocar ao lado deles. Segundo Shams Charania, da ESPN, a equipe chegou a ir atrás de diversos jogadores como Paul George, o próprio Durant e Zach LaVine. Ainda segundo o jornalista, então, Jimmy Butler teria sinalizado que não queria ir para Golden State.

No entanto, em uma reviravolta, o jogador acabou acertando sua ida para a equipe. Assim que chegou, já renovou seu contrato no valor de US$121 milhões por dois anos. Dessa forma, a diretoria conseguiu o que queria: uma estrela ao lado de Curry nos últimos anos da carreira do jogador, que fará 37 de idade no próximo mês.

Assim, em seus dois primeiros jogos como companheiro de Draymond Green e Curry após a troca, Jimmy Butler tem médias de 22.5 pontos, cinco assistências e 5.5 rebotes pelo Warriors. Dessa forma, trouxe o que a equipe esperava, segundo Steve Kerr.

“O que mais me impressiona é o seu passe”, disse Kerr à ESPN. “O passe dele muda tudo. A habilidade, a força, a capacidade de chegar à linha de lance livre. E, no fim, vai além disso. Só a presença dele em quadra já faz diferença. Ele é um leão. Uma força”.

O Warriors tem 27 vitórias e 27 derrotas, ocupando a décima posição na Conferência Oeste. No entanto, como a briga para a ida direta aos playoffs ainda está bem embolada, a equipe pode subir posições com uma boa sequência de vitórias.

