Draymond Green faz revelações sobre os playoffs da NBA

Eliminado dos playoffs da NBA com o Golden State Warriors, Draymond Green está se aventurando mais uma vez como comentarista da TNT. O especialista defensivo tem participado do The Inside NBA, famoso programa da emissora que conta com Shaquille O’Neal, Charles Barkley, Kenny Smith e Ernie Johnson. Analisando o duelo entre New York Knicks e Indiana Pacers, ele revelou algo interessante sobre um dos jogadores mais importantes da final do Leste.

O Warriors caiu para o Minnesota Timberwolves na segunda rodada. A queda se consumou em cinco partidas, após a lesão de Stephen Curry ainda no jogo 1. Green admite que não teve uma grande série, sobretudo na defesa. Ele cita que, apenas pela segunda vez, um jogador (Julius Randle) o dominou em um confronto individual. O outro é Pascal Siakam, que brilhou na vitória do Pacers sobre o Knicks no jogo 2.

“Não fui bem na série contra Minnesota. Eu posso dizer, acima de tudo, que foram poucas vezes que perdi um duelo nos playoffs. Mas nesse confronto, Julius Randle foi muito melhor do que eu. Não consegui pará-lo. Aliás, eu acho que só fui dominado por alguém uma outra vez. E foi justamente Pascal Siakam. Nas finais de 2019 contra o Toronto Raptors, ele realmente me venceu”, admitiu o polêmico jogador.

O camisa 23, de fato, teve problemas para lidar com Julius Randle na série contra o Timberwolves que eliminou Draymond Green e o Warriors dos playoffs da NBA. O ala-pivô de Minnesota já vinha de uma grande série contra o Los Angeles Lakers e seguiu na ótima fase.

Aliás, se tratou até de uma recuperação. Afinal, Randle não tinha fama de grande jogador de playoffs, com algumas idas não muito boas à pós-temporada. Ele não atuou no ano passado, quando New York caiu para Indiana na segunda rodada, com uma lesão no ombro.

Green, por outro lado, não teve uma grande série em nenhum dos dois lados da quadra. Ele foi peça chave na vitória de Golden State sobre o Houston Rockets, mas não conseguiu grande produção contra Minnesota. Suas médias nos cinco duelos foram de 10,6 pontos, 5,4 rebotes, 4,6 assistências e apenas 27,6% das bolas de três. Enquanto isso, também arremessou abaixo dos 40% nos arremessos de quadra.

O especialista defensivo não conseguiu liderar o time a uma final de conferência ao lado de Jimmy Butler. Golden State precisava pelo menos de uma vitória nos quatro jogos que perdeu para conseguir um eventual retorno de Stephen Curry, mas não teve sucesso em nenhum deles.

Assim, o sempre polêmico Green, admitiu que, pela primeira vez em alguns anos, não conseguiu um grande desempenho na pós-temporada.

