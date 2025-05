Donovan Mitchell quebra recorde de Michael Jordan nos playoffs

O Cleveland Cavaliers não começou as semifinais de conferência com boas notícias, pois perdeu em casa para o Indiana Pacers. Mas, depois de anotar 33 pontos na partida, o astro Donovan Mitchell superou um recorde do lendário Michael Jordan. Ele chegou ao oitavo jogo seguidos de abertura de série de playoffs com 30 pontos ou mais e, assim, bateu a marca do ícone.

“É sempre bom estar em ótima companhia, mas o fato é que nós perdemos a partida. Eu aposto que Michael venceu o seu jogo. Esses recordes não são o meu foco quando entro em quadra. O que vai ficar de hoje para mim é que tentei 30 arremessos, então dá para ser melhor. Michael ganhou a sua partida. Eu, por outro lado, não”, minimizou o craque, após a derrota por 121 a 112.

De fato, apesar da alta pontuação, Mitchell não esteve em uma noite lá muito calibrada. Longe disso. Ele converteu 13 de 30 arremessos de quadra, incluindo só uma cesta em 11 tentativas de três pontos. Foi o seu maior volume de tiros de quadra, aliás, em uma partida dessa temporada. O astro admitiu que, a princípio, ter essa quantidade de arremessos não parece um bom sinal.

“A minha impressão agora é que arremessei demais, mas vamos ver o vídeo e analisar. Só estava tentando ser agressivo e ditar o ritmo. Sinto que não só eu, mas todo mundo não converteu bolas que costumamos fazer. Não posso dizer, nesse momento, se eu fui bem ou mal. Mas sei que posso jogar melhor. E, acima de tudo, tenho que ser melhor para esse grupo”, cobrou-se o ala-armador.

Sem pânico

A derrota no primeiro jogo contra o Pacers tira o Cavaliers da zona de conforto. O líder do Leste perdeu a vantagem de mando de quadra e, com isso, vai ter que buscar uma vitória em Indiana. Ao mesmo tempo, a segunda partida já ganha tons decisivos e um triunfo obrigatório. O senso de urgência aumentou. Mas Mitchell ainda não vê razões para nenhum tipo de desespero.

“Não há motivo para pânico pelo nosso lado, pois é preciso entender que é o início de uma série longa. Eles acertaram os arremessos, jogaram bem e, por isso, merecem crédito. Não é fácil ditar o ritmo em um primeiro jogo, fora de casa, da forma como fizeram. Mas não podemos nos abalar. Essa é a mensagem que devemos levar: não podemos nos abalar”, afirmou o pontuador.

Mitchell não julgou a atuação do Cavaliers nesse domingo como algo terrível. Mais de uma vez, no entanto, reconheceu que a equipe já entregou performances superiores nesse ano. “Nós não jogamos o nosso melhor basquete hoje, então temos que voltar melhores para o segundo jogo. Precisamos encontrar os pontos de melhoria e, em síntese, melhorar. Esse é o caminho”, apontou.

Resposta

Depois de um jogo de playoffs, o foco dentro dos times passa a ser em ajustes. Donovan Mitchell, afinal, pode ter uma (real) atuação de Michael Jordan e nada se resolver se o Cavaliers não estiver melhor preparado. São adversidades normais de pós-temporada, que até as melhores equipes costumam enfrentar. O craque, por isso, encara a derrota para o Pacers como algo quase inevitável.

“É claro que a gente gostaria de terminar os playoffs sem derrotas. Sermos campeões com 16 vitórias e invictos. Mas não é assim que funciona. Há um time do outro lado e temos que dar crédito para a grande atuação deles. Enquanto isso, precisamos achar formas de responder. Podemos e vamos ser melhores, então abaixar a cabeça não é uma opção”, cravou o líder do Cavs.

