Donovan Mitchell lamenta eliminação do Cavaliers: “Desapontamos Cleveland”

Donovan Mitchell, como esperado, estava muito desolado depois do jogo que definiu a eliminação do Cleveland Cavaliers dos playoffs. A melhor equipe da conferência Leste caiu de forma decepcionante, em uma série de cinco partidas, para o Indiana Pacers. A derrota após uma temporada histórica dói por si só, mas o ala-armador sentiu ainda mais pela forma como tudo aconteceu.

“Eu simplesmente não posso acreditar. Ainda não acredito porque não quero crer nisso. Amo jogar nesse ginásio, com a energia dos nossos torcedores, mas perdemos as três partidas aqui. Isso é bem duro, pois desapontamos essa cidade. Cleveland é especial, especial demais, e não conseguimos fazer o que deveríamos”, lamentou o craque, em entrevista após o revés por 114 a 105.

A saída nas semifinais do Leste, de fato, não fez jus à temporada do Cavaliers. A equipe venceu 64 jogos e, com isso, fez a segunda melhor campanha da história da franquia. Mas virou só o quarto time com 18 ou menos derrotas a não chegar nem às finais de conferência. Mitchell admite que o Cavs mereceu a eliminação precoce porque não conseguiu se encontrar contra o Pacers.

“Essa eliminação é dura porque sabemos que somos um bom time. Mas não mostramos do que somos capazes nesses cinco jogos. E, no fim das contas, vamos ser julgados só por isso. Vamos ser descartados por muita gente, então é preciso ter foco. Essa é uma decepção enorme, decepcionamos todo mundo – incluindo nós mesmos –, mas vamos voltar”, prometeu o líder de Cleveland.

Evolução

É claro que não foi só Donovan Mitchell quem lamentou a eliminação dentro do elenco do Cleveland Cavaliers. Mas, ao mesmo tempo, não minimizaram o que aconteceu até antes do duelo contra o Pacers. O técnico Kenny Atkinson, por exemplo, ressaltou que houve uma evolução significativamente na equipe. Isso não serve para diminuir a derrota, mas foi um passo à frente.

“Eu sinto que evoluímos durante essa temporada, do ponto de vista individual e coletivo. No entanto, o que importa é que não atingimos o nível que queríamos. Então, não estou satisfeito ou feliz. Esperava mais. Não vamos celebrar essa temporada, mas tivemos um crescimento. A gente precisa entender o que está faltando para, assim, atingir o último estágio”, analisou o treinador.

É verdade que uma onda de lesões prejudicou o Cavaliers na série contra o Pacers. Mas Atkinson não quer usar isso para isentar o seu time ou menosprezar o feito dos rivais. “Nós gostaríamos de estar mais completos, mas não acho que isso seja uma desculpa. Não podemos apontar como uma razão. O fato é que Indiana foi o melhor time nessa série e, por isso, mereceu vencer”, concluiu.

Janela aberta

Todos os anos, trinta equipes iniciam a temporada da NBA e só uma vai ser a campeã. Ou seja, não é uma jornada simples ou que ofereça garantias. A maior parte dos times que conquistam títulos passam por algumas decepções antes da glória. Mitchell, então, se apega a essa jornada. Derrotas vão acontecer, mas o que importa é que o Cavaliers siga em evolução e entre os candidatos.

“Vencer não é fácil. Várias coisas precisam dar certo, além de jogar bem. Mas sinto que temos uma janela aberta com esse grupo. Eu iria para uma guerra por todos os caras que estão aqui, pois acredito nesse time. Tivemos pontos positivos, então precisamos encarar isso como motivação para trabalhar ainda mais. Pois sei que essa derrota vai servir para muita gente nos menosprezar”, finalizou o principal jogador do Cavs.

