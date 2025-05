Tyrese Haliburton comanda e Pacers elimina Cavaliers

Aconteceu. O Indiana Pacers de Tyrese Haliburton precisou de apenas cinco jogos para eliminar o Cleveland Cavaliers. O líder do Leste até começou bem, lutou no final, mas não conteve a noite inspirada do ataque do time visitante, que foi arrasador a partir do segundo quarto até o último minuto. Como resultado, venceu por 114 a 105, nesta terça-feira (13).

E a classificação veio com outra virada. Afinal, os donos da casa chegaram a liderar por 19 pontos no meio do segundo quarto. Mas foi a partir daí que Tyrese Haliburton começou a resolver o Pacers x Cavaliers, cortando a vantagem praticamente sozinho e dando a confiança que seu time precisava para executar até o final.

Donovan Mitchell lutou muito, mas não esteve eficiente nos arremessos. Foi mais uma noite decisiva difícil para Darius Garland, Jarrett Allen e para as bolas de três de um time tão quente na temporada regular, mas que não conseguiu levar isso para os playoffs. Assim, estão eliminados.

Então, confira como foi a vitória do Pacers de Tyrese Haliburton que elimina o Cavaliers de Donovan Mitchell dos playoffs de 2024/25.

Primeiro tempo

Dois quartos opostos marcaram os primeiros 24 minutos de jogo. Um começo muito agressivo de Cleveland em um jogo com ritmo mais lento e muitos ataques ao aro. A agressividade ao garrafão foi a marca do time da casa no primeiro quarto. Afinal, 18 pontos foram marcados dentro da área pintada nos primeiros 12 minutos. Além disso, outros 11 vieram da linha de lance livre.

Enquanto Donovan Mitchell e Evan Mobley se destacavam com mais de dez pontos cada, o ataque de Indiana começou devagar. E isso é no sentido literal, o ritmo apenas não estava lá. Aliás, vale citar o bom trabalho defensivo que os reservas do Cavaliers fizeram com De’Andre Hunter, Isaac Okoro e Dean Wade tendo bons minutos e o tão forte banco de reserva do Pacers não conseguindo impacto.

Mas tudo mudou a partir do meio de segundo quarto. Assim que os donos da casa abriram 19 pontos de vantagem (a maior do jogo até ali), Indiana respondeu com uma corrida de 27 a 12. E isso graças a como Tyrese Haliburton esquentou de forma incrível. Foram cinco bolas triplas para ele nessa sequência, fazendo mais pontos que todo o time de Cleveland.

O armador atacou muito os confrontos favoráveis contra Darius Garland e Jarrett Allen. Jogando um pouco mais rápido, a equipe visitante prosperou e chegou a diminuir a distância para um ponto. Por fim, Cleveland terminou na frente por 56 a 52. Mas com um destaque negativo: O time acertou apenas uma bola de três em 11 tentativas e um de nove arremessos na meia-distância.

Segundo tempo

Após um primeiro minuto um tanto quanto desligado, Indiana voltou a executar seu ataque de forma ampla. Após ver a vantagem de Cleveland voltar a oito pontos, eles fizeram uma sequência de 21 a 2. A equipe que chegou a perder por quase 20, agora liderava por 12. A diferença dos ataques nesse período foi incrível, com o líder do Leste passando mais de sete minutos sem acertar um arremesso.

Então, Ty Jerome que não havia pisado em quadra na série, entrou no jogo e mudou o cenário. Enfim, ele jogou bem contra o Pacers, acertando duas bolas de três e devolvendo um pouco do clima de playoff a um ginásio que parecia morto. O jogo ficou mais pegado depois disso.

Então, no começo do último quarto, a sequência que fez Cleveland voltar para o jogo de vez. Com Tyrese Haliburton no banco, eles diminuíram a vantagem para cinco. Rick Carlisle, assim, o trouxe de volta. Enquanto isso, Kenny Atkinson tirou Donovan Mitchell para um último descanso. O Cavaliers diminuiu para um ponto nesse meio tempo.

Mas a reação, teimou em não vir. Mitchell voltou para a quadra endiabrado e marcou todos os últimos 13 pontos do time no jogo. Ele errou três lances livres decisivos que poderiam ter empatado a partida em determinado momento.

Enquanto isso, Indiana apenas seguiu sua execução. O time moveu a bola, encontrou arremessos livres. Toda tentativa do Cavaliers de sobreviver nos playoffs da NBA de 2024/25, foi frustrada por um bom ataque do Pacers. Uma jogada de dois pontos e a falta do camisa 0, matou o jogo. O Pacers venceu por 114 a 105.

(4) Indiana Pacers 114 x 105 Cleveland Cavaliers (1)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 31 6 8 1 0 Pascal Siakam 21 8 5 1 2 Andrew Nembhard 18 3 6 1 1 Aaron Nesmith 13 13 2 2 0 Myles Turner 10 7 0 0 4

Três pontos: 15-35; Haliburton: 6-10

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 35 9 1 4 1 Evan Mobley 24 11 1 0 2 De’Andre Hunter 12 5 1 1 0 Darius Garland 11 4 3 0 0 Jarrett Allen 9 4 0 1 0

Três pontos: 9-35; Mitchell: 4-13

