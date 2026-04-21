Donovan Mitchell decide e Cavaliers abre 2 a 0 sobre Raptors

Donovan Mitchell e os astros do Cleveland Cavaliers seguem quentes e a equipe abriu 2 a 0 sobre o Toronto Raptors nos playoffs da NBA. O duelo dessa segunda-feira (20) marcou outra atuação dominante do astro, e também de James Harden e Evan Mobley. Juntos, somaram 83 dos 115 pontos do time da casa. Enquanto isso, o time canadense até jogou melhor em relação ao primeiro jogo, mas segue com um Brandon Ingram muito decepcionante.

Os astros do Cleveland Cavaliers alcançaram algumas marcas nesse jogo 2. Donovan Mitchell chegou ao sue 33° desempenho de pelo menos 30 pontos nos playoffs em 65 partidas. Ou seja, em mais da metade de suas atuações, ele marca pelo menos 30.

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James Harden subiu em rankings históricos de assistências e roubos de bola na história da pós-temporada. Por fim, Evan Mobley se tornou o primeiro jogador de Cleveland a fazer 25 pontos com 80% de eficiência nos arremesos desde J.R Smith.

O contraste é total para o time canadense, que chega a uma marca incômoda coletiva. Afinal, o Toronto Raptors perdeu os últimos 12 jogos contra o rival em playoffs, ainda decorrendo dos duelos com LeBron James. Além disso, Brandon Ingram, seu principal cestinha, tem menos arremessos convertidos na série do que Evan Mobley tem enterradas. Diz muito sobre como a série tem sido.

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Então, confira como foi a vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Raptors de Scottie Barnes.

Escalações

As duas equipes não tiveram novidades para o segundo jogo da série em termos de lesões. Immanuel Quickley era dúvida para a partida, mas seguiu de fora com uma lesão na coxa. Além disso, com menor impacto, Thomas Bryant segue fora em Cleveland.

Os quintetos titulares também foram os mesmos. Cavaliers com: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen. Enquanto isso, o Raptors escalou: Jamal Shead, RJ Barrett, Brandon Ingram, Scottie Barnes e Jakob Poeltl.

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Destaques

De fato, os astros ganharam o jogo 2 da série para o Cleveland Cavaliers sobre o Toronto Raptors, sobretudo com Donovan Mitchell. O astro teve mais uma partida incrível em relação a capacidade de converter arremessos difíceis. Se a posse se arrastava um pouco, o camisa 45 encontrava alguma cesta da cartola e mantinha o time de Ohio no ritmo.

Por fim, quando Toronto apertou e até poderia virar a partida nos minutos finais, após se recuperar de várias desvantagens superiores a dez pontos, Mitchell apareceu de novo. O craque fez nove pontos no último quarto, sete deles em uma sequência final. Assim, levou seu time ao 2 a 0.

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A equipe visitante jogou melhor. O Raptors enfim conseguiu jogar em transição e incomodar nos rebotes ofensivos. Isso não aconteceu no jogo 1 e é uma chave para equilibrar a série. Além disso, o time realmente incomodou Cleveland na defesa. O terceiro quarto foi o momento de menor ritmo para Mitchell e Harden. Mas isso não se manteve.

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Scottie Barnes e RJ Barrett foram bem no ataque. O primeiro cresceu, sobretudo no segundo tempo. Barrett foi presença importante não só na pontuação, mas também no garrafão ofensivo. Aliás, vale citar o ajuste de Darko Rajakovic. O técnico sacou Jakob Poeltl, que segue sendo muito ruim na série e usou Collin Murray-Boyles. O veterano que ganhará $30 milhões em breve, não jogou um minuto sequer após o intervalo.

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As melhores rotações vieram do banco de reservas. Ja’Kobe Walter e Sandro Mamukelashvilli tiveram bom papel. O time não foi bem nas bolas de três. Mas ambos fornecem mais espaço aos alas do time que adoram atacar o garrafão. Walter fez três das sete do time na partida.

Mas não foi o suficiente. Além de Donovan Mitchell, James Harden também teve grande atuação em Cavaliers x Raptors. O armador até não foi tão controlador como no jogo 2, mas foi ótimo na pontuação. Um lindo stepback que derrubou Scottie Barnes, lembrou os velhos tempos. Além disso, foi ativo na defesa, conseguindo roubos de bola e interceptações. Jarrett Allent também se destacou nesse sentido.

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Mas o pivô que realmente se destacou pelos donos da casa foi Evan Mobley. Confiante no ataque, ele fez vários cortes para a cesta, várias enterradas e jogou sem hesitar. Na defesa, foi físico com Brandon Ingram e o defensor imponente de quase sempre. Todos os astros foram vitais, já que o entorno em si teve pouco impacto no jogo. Para se ter uma noção, Cleveland teve cinco bolas triplas em 20 tentativas além do trio decisivo.

Mas foi o suficiente para abrir 2 a 0 na série.

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(5) Toronto Raptors 105 x 115 Cleveland Cavaliers (4)

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 26 4 5 2 1 RJ Barrett 22 9 5 0 0 Collin Murray-Boyles 17 7 1 1 1 Ja’Kobe Walter 14 1 1 1 0 Sandro Mamukelashvilli 12 10 2 1 0

Três pontos: 7/26 (26.9%) / Walter: 3/7

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 30 7 5 1 0 James Harden 28 5 4 5 1 Evan Mobley 25 8 2 0 1 Jarrett Allen 10 3 1 2 3 Max Strus 6 3 3 0 0

Três pontos: 13/40 (32.5%) / Mitchell: 4/10

Cavaliers 2-0