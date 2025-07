Dirigente do Nuggets garante Jonas Valanciunas na NBA

A “novela” entre Jonas Valanciunas e o Denver Nuggets na NBA parece ter chegado ao fim. Isso porque, de acordo com o vice-presidente da franquia, Ben Tenzer, o pivô vai estar com o restante do elenco no início da preparação para a próxima temporada. O dirigente falou sobre o tema em entrevista coletiva para a apresentação oficial de outro reforço do time: Cam Johnson.

Continua após a publicidade

A declaração aconteceu na sexta-feira (18). Ao ser questionado sobre qualquer problema para o jogador cumprir seu contrato, o executivo negou e bancou o reforço do Denver Nuggets para 2024/25.

“Só houve conversas saudáveis sobre ele honrar seu contrato e estar animado para ser nosso jogador. Então, não há preocupações”, disse Tenzer.

A dúvida, afinal, se deve ao rumor sobre Jonas Valanciunas deixar a NBA, não cumprir contrato com o Nuggets e acertar com o Panathinaikos, da Grécia. O veterano recebeu sondagem do time da EuroLiga e demonstrou interesse em atuar no basquete europeu. No entanto, ele fez parte da troca entre Denver e Sacramento Kings, que também envolveu Dario Saric.

Continua após a publicidade

O acordo foi anunciado por Shams Charania, da ESPN, no dia 1 de julho. Entretanto, a polêmica troca foi aprovada pela NBA apenas no último domingo (13). A liga recebeu o aval do time do Colorado para seguir com o negócio que mandou o pivô Jonas Valanciunas para Denver, enquanto Dario Saric será jogador do Kings.

Leia mais!

Mas, antes, havia o temor do acordo não firmar. Isso porque o veterano tinha um acordo verbal para ser atleta do Panathinaikos. O acerto já estaria tão alinhado que ele esteve na Grécia para fazer exames médicos. Seria um vínculo de três anos que renderia US$13 milhões ao jogador. Mas, o Nuggets não o liberou.

Continua após a publicidade

O atual contrato de Valanciunas na NBA é garantido até 2025/26, e o Denver Nuggets deve pagar US$10.4 milhões. O acordo também inclui uma team option para 2026/27 no valor de US$10 milhões. Ou seja, a franquia pode exercer a opção de continuar o vínculo com o jogador ou liberá-lo.

Apesar dos rumores, o portal BasketNews, afirmou que Valanciunas ficou satisfeito com a troca para Denver e viu como uma chance de contribuir para a rotação de um candidato ao título da NBA. Mas, a oferta do Panathinaikos apresentou um tipo diferente de oportunidade para ele: estabilidade a longo prazo e um papel importante em um time que briga para ser campeão da EuroLiga. Portanto, teria ficado mexido com a ideia de voltar para a Europa.

Continua após a publicidade

Por fim, pelo Sacramento Kings, Valanciunas fez 32 jogos, sendo a maior parte deles como reserva. Com o titular Domantas Sabonis no garrafão, o lituano teve apenas 16 minutos por jogo, mas teve médias sólidas de 8.7 pontos e sete rebotes.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA