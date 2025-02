Devin Booker faz 47 e Suns bate Jazz

Em meio a muitos rumores por conta da trade deadline, o Phoenix Suns confirmou o favoritismo e venceu o Utah Jazz por 137 a 125, com show de Devin Booker. O astro anotou 47 pontos e 11 assistências. No entanto, o triunfo não foi fácil. Isso porque o resultado positivo para o time do Arizona veio apenas na prorrogação. Além disso, a rodada desta sexta-feira (7) contou com outras seis partidas.

O Suns voltou a vencer e respira na tabela. Afinal, eram três derrotas seguidas, sendo as últimas duas para o Portland Trail Blazers. No primeiro jogo após a trade deadline, ao menos uma vitória veio para amenizar um pouco rumores ruins. A equipe tem 26 vitórias em 51 partidas, ocupando a nona posição da Conferência Oeste. O próximo compromisso já é neste sábado (8), contra o Denver Nuggets.

Por outro lado, Utah segue em seu projeto de reconstrução visando a escolha de Draft mais alta em 2025. Como resultado, essa foi a 38ª derrota do time na campanha de 2024/25. Apesar disso, o time havia vencido duas das últimas três partidas da campanha. O Jazz tem a 14ª posição da conferência. A franquia de Salt Lake City também não terá folga e enfrenta o Los Angeles Clippers amanhã.

Então, veja como foi a vitória do Phoenix Suns de Devin Booker sobre o Utah Jazz.

Phoenix sofre mas vence

Em um jogo de corridas, o Suns conseguiu fechar um jogo de muito drama contra o Jazz, com um derretimento nos minutos finais que quase custou o jogo.

O grande destaque foi Devin Booker. O ala-armador foi decisivo com 47 pontos. Além disso, suas 11 assistências geraram mais 30 pontos. Ou seja, mais da metade da pontuação da equipe do Arizona saiu das mãos do ala-armador. Em um jogo sem Kevin Durant e Bradley Beal, uma grande atuação do camisa 1 era muito necessária.

Além disso, vale o destaque para Grayson Allen. Utah vencia a equipe do Arizona por quatro pontos com menos de cinco segundos para o fim. Ele converteu uma bola de três que deixou o jogo em apenas um ponto. Depois disso, o Jazz converteu seus dois lances livres para abrir três pontos. Em jogada desenhada por Mike Budenholzer, Royce O’Neale encontrou um grande passe para Allen, que levou o jogo para a prorrogação com menos de um segundo para o fim.

Mas a chegada ao tempo extra foi, sobretudo, com muito drama. Phoenix liderava por 13 pontos no meio do último quarto. Porém, o ataque congelou nos minutos finais. Dobras em Booker, um grande momento de Walker Kessler e sua defesa. Os visitaram não só viraram o placar, como quase venceram a partida.

Por fim, o Suns segurou sua vitória sobre o Jazz com uma atuação magistral de Devin Booker.

Utah passa perto, mas cai

Como dito, foi um jogo de corridas para Jazz e Suns no Arizona. Mais confiante, foi Utah quem começou melhor, com uma rápida corrida que fez a equipe abrir 12 pontos de frente. Com uma defesa forte, muito controle de Isaiah Collier e um Lauri Markkanen quente, os visitantes terminaram o período com dez de frente.

Daí em diante, o ataque rival passou a prosperar. Phoenix marcou 75 pontos nos dois quartos seguintes somados. Apesar de tudo, Utah esteve geralmente na frente e fechando portas de uma virada até o meio do terceiro quarto. Foi quando uma sequência de 18 a 4 da equipe da casa chegou e fez com que a vantagem aumentasse.

O Jazz não ia embora, mas também não conseguia fazer uma corrida derradeira para buscar o empate. Essa foi a tônica da partida até os minutos finais, quando Phoenix chegou a ter 13 pontos de frente. Nos últimos cinco minutos, Utah teve uma corrida de 22 a 5. Dobrando a marcação no quente Devin Booker, o Jazz quebrou o ritmo ofensivo do Suns.

Além disso, novamente Isaiah Collier foi importante. Ele teve arremessos vitais nos minutos finais e pareceu converteu a bola que matava o jogo há pouco mais de quatro segundos do fim. Mas a grande sequência de Grayson Allen começou e só terminou na prorrogação, quando o ala-armador ainda converteu mais uma bola tripla.

No tempo extra, o time teve poucas chances de mudar o cenário e em geral foi controlada pelo time da casa. Assim, Phoenix confirmou seu triunfo em uma perda dolorosa para Utah.

(12-38) Utah Jazz 127 x 135 Phoenix Suns (25-23)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 21 6 2 1 2 Walker Kessler 19 22 4 1 3 Lauri Markkanen 20 7 1 1 0 Keyonte George 18 3 4 0 1 Isaiah Collier 15 4 13 1 0

Três pontos: 13-48; Collins: 3-7

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 47 6 11 1 0 Grayson Allen 21 7 6 2 1 Tyus Jones 16 6 6 1 1 Nick Richards 12 14 0 0 4 Royce O’Neale 12 3 4 0 4

Três pontos: 22-56; Allen: 7-14

Outras jogos da rodada

Além da vitória do Suns de Devin Booker sobre o Jazz de Lauri Markkanen, a rodada dessa sexta ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os resultados e estatísticas desses outros confrontos.

(27-23) Milwaukee Bucks 110 x 115 Atlanta Hawks (24-28)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Bobby Portis 26 15 6 1 1 Damian Lillard 23 9 10 0 0 Gary Trent Jr. 19 0 4 3 0 Brook Lopez 16 2 2 1 2 Kyle Kuzma 12 7 1 0 0

Três pontos: 19-50; Trent: 5-8

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 24 3 7 2 0 Dyson Daniels 15 6 10 1 0 Mouhamed Gueye 15 12 0 2 4 Onyeka Okongwu 14 12 2 0 0 Zaccharie Risacher 13 3 0 0 0

Três pontos: 13-36; Nance Jr: 3-4

(22-27) San Antonio Spurs 116 x 117 Charlotte Hornets (13-36)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephon Castle 33 4 2 0 0 De’Aaron Fox 22 2 6 4 0 Victor Wembanyama 16 11 3 0 5 Devin Vassell 15 4 1 1 0 Jeremy Sochan 11 12 2 0 0

Três pontos: 12-39

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles Bridges 25 7 2 1 1 LaMelo Ball 24 4 10 0 0 Nick Smith Jr. 19 6 5 0 0 Moussa Diabate 9 15 6 0 0 Seth Curry 12 4 2 1 0

Três pontos: 17-38; Curry: 4-6

(42-10) Cleveland Cavaliers 134 x 124 Washington Wizards (9-42)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 33 1 5 2 0 Evan Mobley 27 7 1 1 1 Darius Garland 23 5 5 1 0 Max Strus 17 5 3 0 0 Ty Jerome 13 5 3 1 0

Três pontos: 16-38; Garland: 5-8

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 45 4 5 1 0 Kyshawn George 17 5 2 3 0 Bilal Coulibaly 16 6 4 3 0 Bub Carrington 13 4 3 0 0 Richaun Holmes 12 12 3 0 1

Três pontos: 16-44; George: 4-6

(25-25) Miami Heat 86 x 102 Brooklyn Nets (18-34)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Terry Rozier 20 4 2 1 1 Bam Adebayo 18 8 1 0 2 Tyler Herro 15 4 6 1 0 Kel’el Ware 10 14 4 1 1 Duncan Robinson 10 0 1 2 0

Três pontos: 12-40; Rozier: 4-8

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 18 6 3 0 1 D’Angelo Russell 17 2 1 2 1 Nic Claxton 12 10 1 2 4 Trendon Watford 12 4 3 1 1 Keon Johnson 11 8 1 1 2

Três pontos: 10-37; Johnson: 3-6

(20-31) Philadelphia 76ers 112 x 125 Detroit Pistons (17-44)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 27 3 7 2 0 Joel Embiid 23 7 6 0 2 Kelly Oubre Jr. 14 11 2 1 1 Quentin Grimes 14 2 2 0 1 Paul George 14 1 0 1 0

Três pontos: 13-31; Maxey: 4-10

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 36 3 1 0 0 Tobias Harris 22 9 3 1 0 Ausar Thompson 14 8 6 1 0 Jalen Duren 13 13 7 1 0 Isaiah Stewart 10 8 2 0 1

Três pontos: 17-44; Beasley: 9-19

(16-36) Toronto Raptors 109 x 121 Oklahoma City Thunder (41-9)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 21 5 4 3 4 Gradey Dick 17 7 1 0 1 Jamison Battle 11 2 1 1 0 Jonathan Mogbo 10 4 3 2 0 Immanuel Quickley 6 4 10 0 0

Três pontos: 19-41; Barnes: 4-6

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Williams 27 5 4 0 0 Shai Gilgeous-Alexander 25 4 6 1 0 Aaron Wiggins 18 3 2 1 1 Isaiah Joe 16 2 1 0 0 Alex Caruso 12 6 4 3 1

Três pontos: 9-31; Joe: 4-5

