Decisão por Jeremy Sochan pode forçar troca no Spurs

O San Antonio Spurs pode tentar a troca de Jeremy Sochan. O ala está no último ano de contrato e ainda não recebeu uma proposta de extensão. Desse modo, para não perdê-lo de graça em 2026, o time texano pode negociá-lo com outra equipe até a trade deadline, de acordo com Siddhant Gupta, do FadeAway World.
Os rumores da NBA indicam que Jeremy Sochan pode assinar um acordo de até quatro anos por US$80 milhões. O valor não é alto, considerando as expectativas em torno do jogador. No entanto, San Antonio pode preferir reservar a quantia para uma outra extensão, como a de Victor Wembanyama, no ano que vem.
Outro ponto que pode pesar na troca do ala de 22 anos é o novato Carter Bryant. O ala-pivô foi a 14ª escolha do último Draft. Embora ainda seja uma incógnita, ele pode ganhar espaço no elenco, caso alcance bons números no início da temporada. Desta forma, San Antonio teria um ‘substituto’ caso Sochan saia do Spurs.
Diante disso, a troca de Jeremy Sochan no Spurs não é descartada. Ainda mais porque ele pode surgir em um pacote para conseguir um astro na NBA. Assim, nomes como Jaylen Brown e Giannis Antetokounmpo, que são monitorados por San Antonio, surgem nos rumores.
Brown, por exemplo, poderia sair do Boston Celtics por um preço justo. O time de Boston tem buscado liberar espaço na folha salarial, já que não terá o lesionado Jayson Tatum em 2025/26. Após conseguir negociar Jrue Holiday e Kristaps Porzingis, a equipe pode buscar um interessado na troca do camisa 7, como é o caso do Spurs.
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (07/08/2025)
- Nets surpreende e assina com jogador chinês na NBA
- Kevin Love quer Los Angeles: Clippers ou Lakers
O San Antonio Spurs, no entanto, teria que enviar mais do que Sochan por Brown. Para igualar os salários, seriam necessários nomes como Harrison Barnes, Keldon Johsnon ou Devin Vassell. Além disso, o Celtics pediria algumas escolhas de Draft.
Outro nome em potencial para o Spurs em troca é Giannis Antetokounmpo. Insatisfeito no Milwaukee Bucks, o astro tem sido ligado a San Antonio desde o início da offseason. No entanto, os rumores esfriaram nas últimas semanas, após o grego indicar que poderia seguir em Wisconsin.
Envolvido nos rumores, por fim, Jeremy Sochan teve médias de 11.4 pontos e 6.5 rebotes por jogo na última temporada pelo Spurs. Além disso, ele foi titular em 23 das 54 partidas que fez pelo time de San Antonio em 2024/25.
Assine o canal Jumper Brasil no YouTube
Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA