De olho na Copa América, Brasil atropela Argentina em amistoso

O Brasil atropelou a Argentina, em um amistoso de preparação para a Copa América. Nessa segunda-feira (18), a seleção brasileira venceu os hermanos por 89 a 65, no Panamá. Desse modo, o Brasil começou bem na Copa Latina, torneio que ainda reúne Uruguai e os donos da casa.

Continua após a publicidade

Com atuação sólida dos dois lados da quadra, o Brasil dominou as ações. Além disso, contou com uma grande exibição de Gui Deodato. Afinal, o ala foi o cestinha do jogo, com 25 pontos. O armador Georginho, por sua vez, contribuiu com 14 pontos, enquanto o jovem Reynan mostrou personalidade e anotou 13 pontos.

Nesta terça (19), a seleção brasileira enfrenta o Uruguai, que bateu o Panamá por 85 a 74. A bola vai subir a partir das 23h (horário de Brasília). O vencedor do duelo garante o título simbólico do torneio. Esse, aliás, será o último amistoso do Brasil antes da Copa América.

Continua após a publicidade

O torneio continental vai ocorrer entre os dias 22 e 31 de agosto em Manágua, na Nicarágua. A seleção brasileira vai em busca do quinto título da competição, já que levou o ouro em 1984, 1988, 2005 e 2009. Mas na última edição da Copa América, em 2022, no Recife, o Brasil perdeu a final para a Argentina, por 75 a 73.

Leia mais!

Para a Copa América 2025, o técnico Aleksandar Petrovic convocou 16 jogadores. No entanto, apenas 12 poderão participar do torneio. Ou seja, quatro atletas serão cortados da delegação.

Continua após a publicidade

Sete jogadores que disputaram as Olimpíadas de 2024 estão na lista de Petrovic. Os destaques são Bruno Caboclo e Yago. Além deles, Georginho, Léo Meindl, Lucas Dias, Mãozinha e Vitor Benite estiveram em Paris. No entanto, o Brasil terá dois desfalques importantes para a Copa América. Afinal, os alas Didi Louzada e Gui Santos pediram dispensa por motivos pessoais.

O Brasil está no grupo A da Copa América 2025. A estreia da seleção será neste sábado (23), contra o Uruguai (16h10). No dia seguinte, a equipe brasileira enfrenta Bahamas (18h40). E, por fim, no dia 26, o Brasil terá os EUA pela frente (22h10).

Continua após a publicidade

Com 12 seleções, a Copa América será dividida em três grupos. Durante a fase de classificação, cada time jogará contra as outras seleções de seu grupo. As duas melhores de cada chave, além das duas melhores terceiras, avançam para as quartas de final. Assim, as oito equipes serão classificadas de 1 a 8, de acordo com a posição final na fase de grupos.

Por fim, vale dizer que a Copa América terá a transmissão da ESPN e do Disney+ para o Brasil.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA