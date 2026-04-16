Darius Garland “se rende” a Stephen Curry após eliminação

Astro do Warriors marcou 35 pontos para comandar vitória sobre o Clippers no play-in

darius garland stephen curry Fonte: Reprodução / X

Darius Garland, certamente, não queria ter encarado Stephen Curry nessa quarta-feira. No entanto, o destino quis que fosse diferente. O Los Angeles Clippers jogava em casa, mas foi eliminado do play-in após mais uma grande atuação do craque do Golden State Warriors. O armador só pôde reverenciar o adversário depois da dura derrota.

Continua após a publicidade

“Para resumir, o jogo se decidiu em cestas de três pontos contestadas deles e posses de bolas ruins do nosso time. Temos uma ótima equipe, mas acho que o pedigree campeão do outro lado brilhou nos momentos cruciais. E, no fim das contas, o que dizer? Stephen fez o que ele sempre faz”, admitiu o rival, que chegou ao time na trade deadline.

Stephen Curry liderou a vitória do Warriors anotando 35 pontos, enquanto acertou sete de 12 arremessos de longa distância. Um deles, muito desequilibrado, para desempatar o jogo a 50 segundos do fim da partida. Darius Garland reconhece que a marcação do Clippers fez o que era possível, mas não foi o bastante para manter os angelinos vivos.

Continua após a publicidade

“Esses meses em que estive aqui foram divertidos. E, depois de tudo o que se passou, o elenco e técnicos merecem muito mérito por chegar ao play-in. É claro que não é o jeito que queríamos que a campanha terminasse, pois o grupo é incrível e todos querem vencer. Mas eles foram melhores hoje”, concluiu o armador de 26 anos.

Leia mais

Futuro

Garland passou longe de ser o único jogador do Clippers a lamentar a derrota no play-in com mando de quadra. Kawhi Leonard, por exemplo, também ficou abalado. Ele fez uma das melhores temporadas da carreira para liderar a reviravolta dos angelinos na campanha. Mas ele não tem como negar que o Warriors cresceu na hora da decisão.

Continua após a publicidade

“Nós já vencemos e perdemos jogos assim antes, decididos no fim, então diria que acontece. Eles foram ótimos na defesa durante o segundo tempo e marcaram 43 pontos no último quarto. Por isso, venceram. Mais do que isso, mereceram vencer. E não temos nada a questionar”, resumiu o craque angelino, após o revés.

Leonard agora entra em uma offseason de incertezas, acima de tudo. Ele esteve prestes a ser trocado na trade deadline e, por isso, uma saída vai voltar a ser pauta nas férias. “Agora, eu vou remoer um pouco mais essa derrota. Nós vamos ter discussões sobre o futuro com a franquia quando for o momento certo”, limitou-se a dizer o ala.

Continua após a publicidade

Não pode acontecer

É claro que, como Darius Garland disse, Stephen Curry foi incrível. E o Warriors foi bem melhor nos momentos decisivos, assim como Leonard reconheceu. Mas esses não são os únicos motivos para a derrota. O Clippers abriu o último quarto em vantagem. O técnico Tyronn Lue, no entanto, viu a partida sair do controle com erros inaceitáveis.

“Nós cometemos 18 desperdícios de bola e tomamos 23 pontos a partir deles. Isso não pode acontecer. Tivemos o jogo nas mãos, mas jogamos fora com decisões bem ruins. Al Horford fez arremessos importantes para recolocá-los na partida. Mas você precisa vencer quando lidera por 13 pontos a dez minutos do fim”, afirmou o treinador.

Continua após a publicidade

Todas as informações da NBA estão no nosso canal e nas nossas redes. Análises, estatísticas e dicas para quem vive o basquete. Inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações para não perder nada. Acompanhe e discuta com a gente tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo!

Escrito por:

Jornalista, engenheiro de produção, acadêmico, cinéfilo, mestre pokémon e esotérico fajuto. Trinta e não importa aninhos. Contato: [email protected]

Últimas Notícias

Últimas Notícias Thumbnail
NBA: Perto de ter 60 derrotas, Kings vai manter Doug Christie
Últimas Notícias Thumbnail
Doc Rivers esclarece discussão polêmica em derrota do Bucks
Últimas Notícias Thumbnail
Luka Doncic avança em recuperação para reforçar Lakers na NBA
Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.