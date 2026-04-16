Darius Garland “se rende” a Stephen Curry após eliminação

Darius Garland, certamente, não queria ter encarado Stephen Curry nessa quarta-feira. No entanto, o destino quis que fosse diferente. O Los Angeles Clippers jogava em casa, mas foi eliminado do play-in após mais uma grande atuação do craque do Golden State Warriors. O armador só pôde reverenciar o adversário depois da dura derrota.

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“Para resumir, o jogo se decidiu em cestas de três pontos contestadas deles e posses de bolas ruins do nosso time. Temos uma ótima equipe, mas acho que o pedigree campeão do outro lado brilhou nos momentos cruciais. E, no fim das contas, o que dizer? Stephen fez o que ele sempre faz”, admitiu o rival, que chegou ao time na trade deadline.

Stephen Curry liderou a vitória do Warriors anotando 35 pontos, enquanto acertou sete de 12 arremessos de longa distância. Um deles, muito desequilibrado, para desempatar o jogo a 50 segundos do fim da partida. Darius Garland reconhece que a marcação do Clippers fez o que era possível, mas não foi o bastante para manter os angelinos vivos.

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“Esses meses em que estive aqui foram divertidos. E, depois de tudo o que se passou, o elenco e técnicos merecem muito mérito por chegar ao play-in. É claro que não é o jeito que queríamos que a campanha terminasse, pois o grupo é incrível e todos querem vencer. Mas eles foram melhores hoje”, concluiu o armador de 26 anos.

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Futuro

Garland passou longe de ser o único jogador do Clippers a lamentar a derrota no play-in com mando de quadra. Kawhi Leonard, por exemplo, também ficou abalado. Ele fez uma das melhores temporadas da carreira para liderar a reviravolta dos angelinos na campanha. Mas ele não tem como negar que o Warriors cresceu na hora da decisão.

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“Nós já vencemos e perdemos jogos assim antes, decididos no fim, então diria que acontece. Eles foram ótimos na defesa durante o segundo tempo e marcaram 43 pontos no último quarto. Por isso, venceram. Mais do que isso, mereceram vencer. E não temos nada a questionar”, resumiu o craque angelino, após o revés.

Leonard agora entra em uma offseason de incertezas, acima de tudo. Ele esteve prestes a ser trocado na trade deadline e, por isso, uma saída vai voltar a ser pauta nas férias. “Agora, eu vou remoer um pouco mais essa derrota. Nós vamos ter discussões sobre o futuro com a franquia quando for o momento certo”, limitou-se a dizer o ala.

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Não pode acontecer

É claro que, como Darius Garland disse, Stephen Curry foi incrível. E o Warriors foi bem melhor nos momentos decisivos, assim como Leonard reconheceu. Mas esses não são os únicos motivos para a derrota. O Clippers abriu o último quarto em vantagem. O técnico Tyronn Lue, no entanto, viu a partida sair do controle com erros inaceitáveis.

“Nós cometemos 18 desperdícios de bola e tomamos 23 pontos a partir deles. Isso não pode acontecer. Tivemos o jogo nas mãos, mas jogamos fora com decisões bem ruins. Al Horford fez arremessos importantes para recolocá-los na partida. Mas você precisa vencer quando lidera por 13 pontos a dez minutos do fim”, afirmou o treinador.