Damian Lillard se recupera e pode reforçar Bucks nos playoffs

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Damian Lillard se recuperou do problema de coágulo na panturrilha e pode reforçar o Milwaukee Bucks nos playoffs. O astro está fora desde 18 de março e seu tempo fora das quadras era uma incógnita. Nesta semana, o jornalista já havia indicado que o jogador ficaria fora da estreia na pós-temporada, no sábado (19).

Lillard foi diagnosticado com trombose venosa profunda. Ou seja, uma condição que envolve a formação de coágulos sanguíneos, geralmente em áreas como pernas e panturrilhas. Apesar de rara entre atletas de elite, a situação era considerada delicada. Vale lembrar que é o mesmo problema que afetou Victor Wembanyama.

Após o sucesso do tratamento, Lillard não precisará mais tomar remédios. Assim, está liberado para os treinos do Bucks. Dessa forma, o técnico Doc Rivers deve contar com o armador nos playoffs. No entanto, ainda não há prazo certo para seu retorno.

Publicidade

É algo muito ruim, pois eu não tenho controle sobre isso. Ao lado dos médicos do Bucks, nossas prioridades são proteger minha saúde e segurança”, disse Damian Lillard, na época que sua baixa foi anunciada. “Por mais que eu ame o basquete, eu preciso estar presente para meus filhos e minha família. Estou muito grato como o Bucks agiu rápido nisso tudo.

Leia mais!

Apesar do bom cenário, Lillard ainda é dúvida para a série da primeira rodada contra o Indiana Pacers. O departamento médico do Bucks terá cautela com seu retorno. Portanto, dependerá da sua resposta nos treinos. Assim, se o time avançar para a semifinais do Leste pode dar mais chance do astro voltar a jogar.

Publicidade

Então, o retorno do armador é visto com muito otimismo pela franquia. O veterano teve médias de 24,9 pontos e 7,1 assistências. Entretanto, Damian Lillard não esteve nas últimas 14 partidas do Bucks antes dos playoffs.

Durante sua ausência, o Bucks conseguiu manter um bom desempenho, vencendo dez das últimas 14 partidas. Milwaukee, aliás, terminou a fase regular com oito vitórias seguidas. Portanto, a melhor marca da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA