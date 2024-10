Daily Fantasy NBA Jumper Brasil 2024/25

O Daily Fantasy do Jumper Brasil está de volta para a temporada 2024/25 da NBA. Com cem vagas, a disputa será quase igual a da última campanha. Ou seja, pontos corridos. No entanto, não criamos uma liga para playoffs. Pelo menos, por enquanto. Então, é necessário escalar todos os dias.

Serão 152 datas e aqui, você deverá escolher seus jogadores para a disputa diária. Mas e os playoffs, como vão funcionar?

É mais simples agora. Não é necessário escalar duas vezes, por ora. Apenas na fase final. Enquanto a temporada regular será feita a partir de seu registro, os playoffs acontecem com os 32 melhores times. Mas apenas a partir de 10 a 16 de março vamos trazer um novo link para os 32 melhores. Na sequência, de 17 a 23 de março, as oitavas, com 16 pessoas. De 24 a 30 de março, as quartas, com oito jogadores. Depois, entre 31 de março a 6 de abril, são as semifinais, com quatro na disputa.

Publicidade

Então, a decisão acontece entre os dias 7 e 13 de abril. Ou seja, a cada fase, uma nova disputa será criada.

Ficou mais fácil, não é mesmo? Antes, você tinha de escalar em duas ligas diferentes. Agora, basta fazer isso até o dia 9. Apenas a partir do dia 10, os 32 melhores entram em uma disputa paralela.

Ou seja, de 100 jogadores, 32 vão disputar a fase final. No último ano, foram apenas 16, então facilitamos o jogo.

Publicidade

Leia mais

Mas como escalar, como jogar?

Primeiro, é necessário fazer o cadastro no Yahoo. Em seguida, precisa escalar todos os dias. Geralmente, no fim de noite aqui no Brasil é possível fazer a escalação para o dia seguinte.

Como funciona?

Você possui 200 “dinheiros” para distribuir entre oito jogadores por rodada. Então, você poderá escolher quem quiser até o limite desde que seu time preencha as oito vagas dos atletas. Escalou o primeiro dia? Pronto. Basta escalar a partir dali diariamente e acompanhe a sua posição na tabela.

Publicidade

Dúvidas frequentes

Precisa pagar alguma coisa? Não, é inteiramente grátis.

Tem jogo hoje, mas não tem Liga ou Copa. Por que? Porque o Yahoo seleciona um horário mínimo para início dos jogos. Em alguns dias, as partidas começam antes de tal horário. Logo, não tem como fazer parte da Liga. Mas basta olhar o calendário no Yahoo e vai entender.

No Brasil, não tem o aplicativo no sistema IOS. Ou seja, apenas no computador ou android.

O Daily Fantasy NBA Jumper Brasil 2024/25 é feito apenas para entretenimento.

Clique aqui para efetuar o registro.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA