Copa da NBA 2024/25 começa nesta terça-feira: saiba horários, grupos e onde assistir aos jogos

A Copa da NBA 2024/25 tem início nesta terça-feira com oito jogos e, aqui, você fica sabendo o formato, horários, grupos e onde assistir. A segunda edição do torneio segue aos moldes de torneios de futebol, com fase eliminatória, enquanto os melhores vão aos playoffs. No entanto, são partidas apenas de ida. Então, nas fases finais, serão embates únicos. Venceu? Segue. Perdeu? Está fora.

Assim como na última temporada, serão seis grupos da Copa da NBA em 2024/25. Então, nas duas conferências os times foram separados em três grupos de cinco. Na primeira edição, o Los Angeles Lakers foi o campeão.

Veja como ficaram os grupos da Copa NBA

Oeste A Minnesota Timberwolves Los Angeles Clippers Sacramento Kings Houston Rockets Portland Trail Blazers

Nesta terça-feira, Timberwolves e Blazers se enfrentam.

Oeste B Oklahoma City Thunder Phoenix Suns Los Angeles Lakers Utah Jazz San Antonio Spurs

No B, acontece um jogo: Jazz x Suns.

Oeste C Denver Nuggets Dallas Mavericks New Orleans Pelicans Golden State Warriors Memphis Grizzlies

Então, para fechar os jogos no Oeste de terça-feira na Copa da NBA 2024/25, o Warriors pega o Mavs.

Leste A New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Brooklyn Nets Charlotte Hornets

Enquanto o Hornets enfrenta o Magic, Knicks e Sixers fazem o outro jogo do Grupo A do Leste.

Leste B Milwaukee Bucks Indiana Pacers Miami Heat Toronto Raptors Detroit Pistons

Heat e Pistons fazem um dos jogos da Copa da NBA no Grupo B do Leste. Enquanto isso, Bucks recebe Raptors.

Leste C Boston Celtics Cleveland Cavaliers Chicago Bulls Atlanta Hawks Washington Wizards

Por fim, o Celtics pega o Hawks.

Regras e formações dos grupos da Copa da NBA

Vale ressaltar que os grupos foram formados de acordo com as campanhas em cada conferência na temporada anterior. Ou seja, no pote 1, eram os três primeiros de Leste e Oeste. Então, cada um deles foi para um grupo. Depois, no segundo pote, da quarta até a sexta. Então, da sétima até a nona posição fizeram parte do terceiro. Foi assim até o quinto, que tinha os três últimos de cada lado.

A NBA quis montar a Copa 2024/25 de acordo com as performances dos times no ano anterior para não ter nenhum grupo muito mais forte que outro. Apesar de a prática mostrar que algumas equipes evoluíram, foi a forma que a direção encontrou de fazer sem desequilíbrios.

Ou seja, não é como na temporada regular, onde existem as divisões definidas. Na Copa da NBA, todos os grupos serão feitos de acordo com o ano anterior.

Então, serão quatro jogos para cada time na primeira fase. O campeão de cada grupo, além do melhor segundo de cada conferência. Assim, serão feitas as semifinais de Leste e Oeste, finais de cada lado. Por fim, jogo único para a decisão.

Em caso de empate

Confronto direto na fase de grupos;

Diferença do número de pontos na fase de grupos;

Total de pontos somados na fase de grupos;

Classificação da temporada regular 2023-24 da NBA;

Sorteio

Saiba onde assistir aos jogos da Copa NBA 2024/25

Dia Hora Jogo Transmissão 12-11 21h Hawks x Celtics League Pass 12-11 21h Heat x Pistons League Pass 12-11 21h Hornets x Magic League Pass 12-11 21h30 Knicks x 76ers Prime Video 12-11 22h Raptors x Bucks League Pass 12-11 23h Heat x Pacers League Pass 12-11 23h Suns x Jazz League Pass 13-11 0h Mavericks x Warriors Prime Video 13-11 0h Timberwolves x Blazers League Pass 15-11 21h Pistons x Raptors League Pass 15-11 21h 76ers x Magic League Pass 15-11 21h Heat x Pacers League Pass 15-11 21h30 Wizards x Hawks League Pass 15-11 21h30 Bulls x Cavaliers League Pass 15-11 21h30 Nets x Knicks League Pass 15-11 21h30 Lakers x Spurs ESPN 2, Disney+ 15-11 22h Clippers x Rockets League Pass 15-11 22h Nuggets x Pelicans League Pass 15-11 22h Suns x Thunder League Pass 16-11 0h Grizzlies x Warriors ESPN 2, Disney+ 16-11 0h Timberwolves x Kings League Pass

