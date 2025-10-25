Cooper Flagg repete caminho de Giannis Antetokounmpo

O que está acontecendo com o Dallas Mavericks no início da temporada não chega a ser surpresa. Sem armador, o time vem sofrendo. Então, o técnico Jason Kidd vem fazendo com o calouro Cooper Flagg o que fez com Giannis Antetokounmpo quando treinou o Milwaukee Bucks.

Continua após a publicidade

Ou seja, Kidd está tentando transformar Flagg em um bom passador como Antetokounmpo é. Mas existem muitas dificuldades para isso acontecer e não é da noite para o dia. Fisicamente, o jovem do Mavericks ainda está longe disso, mas vem tentando aprender com o técnico o que fazer com a bola nas mãos.

Afinal, Jason Kidd foi um dos melhores armadores de todos os tempos da NBA. Então, ele sabe o que está fazendo ao tentar traduzir o jogo que teve para um dos jogdores mais promissores dos últimos anos.

Continua após a publicidade

No entanto, isso leva tempo. Não é na primeira semana da temporada que Cooper Flagg vai aprender os atalhos, então é preciso ter calma. Claro que o torcedor do Mavs não gosta da ideia de perder seus dois primeiros jogos, mas é mais uma questão de ajustes, de calma. Sem atropelar nada, pois o grande objetivo da franquia nem é para a atual campanha.

Assim que Kyrie Irving voltar, tudo vai ficar mais simples, pois Cooper Flagg vai poder ser ele mesmo em quadra, como foi com Giannis Antetokounmpo há cerca de dez anos. Mas, de novo, sem pressa.

Continua após a publicidade

Leia mais

Não foi do nada que Giannis Antetokounmpo virou o que é hoje, um dos melhores jogadores da NBA de todos os tempos, então é algo que Cooper Flagg e o Mavs vão precisar entender: é um processo. E isso não é nada fácil, pois os jogadores do Mavs, especialmente os mais velhos como Anthony Davis, Klay Thompson e Irving, estão se aproximando da aposentadoria. Davis, nem tanto, mas não deve demorar tanto assim.

Portanto, o que Kidd quer fazer é dar a bola nas mãos de Cooper Flagg para ele ajudar Irving. Foi assim que Giannis ajudou desde Michael Carter-Williams a Jrue Holiday no título do Bucks.

Continua após a publicidade

“Giannis (Antetokounmpo) pegou um rebote, saiu para o ataque e fez o passe. Então, foi ali que eu tive uma revelação: acho que ele pode ser um armador”, disse Jason Kidd, em Giannis: A Incrível Jornada.

Continua após a publicidade

Flagg não vai precisar ser o principal organizador do Mavs, mas terá a chance de ajudar sempre que estiver com a posse, seja em um próprio lance ou passando. Ele nunca foi exatamente esse tipo de jogador que está sendo agora, com a obrigação de armar. Apesar de saber passar, não era um dos seus pontos fortes como jogador de basquete.

Continua após a publicidade

E é nisso que Kidd tenta fazer com que Flagg seja como foi Antetokounmpo no início de sua carreira. O que surgiu de um lance em treino, agora é a realidade. O Mavs pode não ser campeão agora, nos próximos anos, mas terá um jogador de nível All-NBA pronto para liderar. Se tudo der certo já em 2026/27, aproveitando o resto que ainda vai sobrar de Davis e Irving, perfeito. Do contrário, sem problemas. O trabalho não é a curto prazo.

Cooper Flagg

Após uma estreia tímida na NBA, Cooper Flagg fez 18 pontos, seis assistências e cinco rebotes na derrota para o Washington Wizards nessa sexta-feira (24). Foi melhor, mas os erros de ataque (cinco) e os arremessos perdidos (oito em 14) ainda são coisas que vão acontecer ao longo de seus primeiros anos.

Continua após a publicidade

Mas uma coisa é certa: quando ele estiver no auge, o Mavericks será candidato ao título da NBA todos os anos.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA