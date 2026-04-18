Playoffs da NBA: Detroit Pistons x Orlando Magic

Detroit Pistons e Orlando Magic se enfrentam pelos playoffs da NBA em 2026 a partir deste domingo (19). A série terá o time de Detroit, líder no Leste, com o mando de quadra. Por outro lado, a equipe de Orlando, oitava colocada, garantiu a vaga após passar pelo Charlotte Hornets no play-in.

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Datas da série Pistons x Magic

19/04: Detroit Pistons x Orlando Magic – 19h30 (Amazon Prime Video)

22/04: Detroit Pistons x Orlando Magic – 20h (ESPN 2 e Disney +)

25/04: Orlando Magic x Detroit Pistons – 14h (ESPN 4 e Disney +)

27/04: Orlando Magic x Detroit Pistons – 20h30

29/04: Detroit Pistons x Orlando Magic *

01/05: Orlando Magic x Detroit Pistons *

03/05: Detroit Pistons x Orlando Magic *

* Se necessário

A série entre Pistons e Magic nos playoffs da NBA traz times de campanhas opostas, mas com estilos de jogo similares. Isso porque são duas equipes físicas, que gostam do contato e que, acima de tudo, constroem suas identidades a partir do jogo no garrafão. Prova disso é que as franquias aparecem no top-5 de pontos na área pintada, mas estão entre as cinco piores em cestas do perímetro, entre times da pós-temporada.

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Os destaques da série são claros: Cade Cunningham e Paolo Banchero. O armador de Detroit é o motor ofensivo e principal nome da melhor campanha do Leste, embora tenha perdido a reta final por lesão. Já o ala do Magic é a principal opção de Orlando, mas que enfrentou altos e baixos ao longo da campanha.

No caso de Cunningham, o elenco de apoio é mais completo. Jalen Duren, por exemplo, é um pivô dominante, que evoluiu no ataque e se tornou peça central do jogo físico imposto pelo time de Detroit na NBA. Além disso, nomes como Ausar Thompson (líder em roubos no ano) e Tobias Harris elevam o nível defensivo.

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Aliás, a qualidade do elenco foi colocada à prova na reta final de 2025/26. Com Cunningham fora por quase 20 dias por um problema pulmonar, o Pistons venceu oito de 11 jogos, com destaque para vitórias contra Los Angeles Lakers e Minnesota Timberwolves, e seguiu no topo do Leste.

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Banchero, por sua vez, também conta com um elenco talentoso. Porém, que não conseguiu o mesmo encaixe do Pistons. Entre os nomes ao redor do camisa 5, estão Franz Wagner, Jalen Suggs e Desmond Bane. Porém, ao longo de 2025/26, os dois primeiros lidaram com lesões e tiveram altos e baixos.

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Outro problema para o Magic é o perímetro. Assim como o Pistons, o time de Orlando não tem a longa distância como ponto forte, com apenas 11.7 acertos de três por jogo. No entanto, ao contrário do adversário, a franquia não consegue compensar tão bem na defesa, sofrendo quase cinco pontos a mais que o adversário por jogo.

O Magic, ainda assim, aposta no retrospecto ao longo de 2025/26. Embora o Pistons tenha dominado o Leste, com 39 vitórias em 42 jogos contra adversários da conferência, não houve vantagem contra o Magic. Isso porque cada time venceu um jogo.

Pistons (60-22: primeiro no Leste da NBA)

O Pistons foi uma das grandes histórias da temporada da NBA. Após passar por anos de reconstrução, o time saltou da pior campanha do Leste em 2023/24 para a melhor em 2025/26. O avanço se deu pela evolução de nomes como Cunningham e Jalen Duren, mas também pelo resgate da cultura com defesa forte e domínio físico no garrafão.

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Cunningham, aliás, é peça central nessa mudança. O armador se consolidou de vez como rosto da franquia, com médias de 23.9 pontos, 9.9 assistências e 5.5 rebotes, e chegou a figurar na disputa pelo MVP. Porém, é justo reforçar que o time não dependeu apenas dele para ficar no topo do Leste. Afinal, foram 13 vitórias em 18 jogos sem o camisa 2 na temporada, o que reforça o talento do elenco.

Outros pontos fortes do Pistons são defesa e garrafão. Embora não tenha tanto sucesso no perímetro, com 11 cestas por jogo, o time compensa ao ter o terceiro maior percentual de rebotes ofensivos (35.4%), segunda melhor taxa de pontos na área pintada (49.2%) segunda melhor defesa (108.9).

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A defesa, aliás, deve ser liderada por Ausar Thompson. Líder em roubos de bola em 2025/26, o ala deve ser o responsável por marcar Paolo Banchero ao longo do duro.

Magic (45-37: oitavo no Leste da NBA)

O Magic, por outro lado, teve uma trajetória com altos e baixos. Ao longo da temporada, a equipe conviveu com lesões, oscilações e dúvidas sobre o sistema ofensivo. Como resultado, o time conseguiu a vaga nos playoffs da NBA apenas no play-in, após perder para o Philadelphia 76ers, mas vencer o Charlotte Hornets na última chance.

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O resultado, porém, é uma decepção visto o grande investimento do Magic na offseason. Isso porque, para reforçar o entorno de Paolo Banchero e Wagner e melhorar o perímetro, o time gastou muitas picks em Desmond Bane. Porém, o ala-armador decepcionou no quesito, tendo a segunda pior média de cestas de três pontos da carreira, enquanto aumentou em apenas 0.5 da média de Orlando em relação a 2024/25.

A boa notícia é que o trio Wagner, Banchero e Bane deve estar saudável para a série. Ao longo da fase regular, eles só jogaram 24 partidas juntos, o que atrapalhou boas sequências de vitórias. Por outro lado, o pouco tempo de jogo para o trio pode atrapalhar o entrosamento.

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O que pode definir

Um dos pontos-chave do duelo entre Pistons e Magic pelos playoffs da NBA está na batalha dos rebotes. O time de Detroit é um dos melhores da liga em rebotes de ataque e pontos de segunda chance. Do outro lado, o Magic se destaca justamente na proteção do próprio aro, com forte presença nos rebotes defensivos, sendo o time que menos permite pontos de segunda chance.

Outro fator é a presença de Cunningham na série. Contra o Magic em 2025/26, o camisa 2 brilhou, com médias de 32.7 pontos, 10.7 assistências e 8.3 rebotes. Então, foram duas vitórias e uma derrota. O armador, além disso, conta com o suporte de nomes como Duren, Thompson, Harris e Duncan Robinson.

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Enquanto isso, o Magic ainda busca encaixe entre Banchero, Wagner e Bane. O trio tem talento, mas foram apenas 24 jogos juntos ao longo de 2025/26, o que pode pesar na química.

O perímetro também entra como um detalhe que pode virar jogo. Nenhuma das duas equipes se destaca nas bolas de três, mas Detroit tem uma leve vantagem na taxa de acerto (35,6% contra 34,3%). Em uma série que tende a ser física e de placares mais baixos, essa diferença pequena pode ser decisiva.

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Por fim, o equilíbrio coletivo pende para Detroit. A equipe terminou a temporada com a segunda melhor defesa da NBA e um ataque dentro do top-10, mostrando consistência dos dois lados da quadra e um saldo de 6.3 pontos por jogo. Já Orlando teve apenas o 15º melhor ataque e um saldo de 0.6 ponto. Assim, um número que preocupa diante de uma defesa tão sólida.

Palpite: Pistons em 5