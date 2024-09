Com novidades, veja o quinteto titular do Warriors para a temporada 2024/25 da NBA

O Golden State Warriors deve promover mudanças no quinteto titular para a temporada 2024/25 da NBA. As alterações por parte do técnico Steve Kerr são necessárias após a saída do ídolo Klay Thompson e pelas chegadas de De’Anthony Melton, Buddy Hield e Kyle Anderson. A estreia do time está marcada para 23 de outubro, contra o Portland Trail Blazers.

O núcleo principal do time titular deve ser mantido por Kerr. A expectativa, desse modo, é que Stephen Curry e Draymond Green sigam como as referências da primeira unidade. Destaques nos últimos anos, por sua vez, Andrew Wiggins e Jonathan Kuminga devem ser mantidos como ala e ala-pivô, respectivamente. Por fim, em relação ao substituto de Thompson, o escolhido deve ser Brandin Podziemski.

O ala-armador é certamente a principal surpresa. Melton e Hield, afinal, chegam como bons reforços para a posição. Além disso, há Gary Payton. Kerr, porém, aposta na última temporada de Podziemski para acreditar que ele está pronto para ser o titular do time ao lado de Curry.

Publicidade

Em seu ano de estreia, Podziemski teve médias de 9,2 pontos, 5,8 rebotes e 3,7 assistências por jogo, com 45,4% de aproveitamento nos arremessos e 38,5% nas bolas de três. Desse modo, ele mostrou grande potencial como criador de jogadas e espaçador de quadra. Além disso, mostrou que tem um QI que o capacita para substituir um dos grandes ídolos do time.

A offseason, aliás, já mostrava que Podziemski ganharia espaço na equipe. Na negociação por Lauri Markkanen, por exemplo, o Warriors cogitou incluir diversos nomes do elenco, como Payton e Kuminga. No entanto, a exigência do Utah Jazz era o promissor ala-armador. Sem desejo de abrir mão do ativo, Golden State desistiu da troca.

Publicidade

Leia mais sobre o Golden State Warriors!

De’Anthony Melton

Embora titular do Warriors para a temporada 2024/25 da NBA, Podziemski deve ter a sombra de De’Anthony Melton. O reforço chega após boa temporada pelo Philadelphia 76ers e deve disputar a posição com o jovem ala-armador. O técnico Steve Kerr, aliás, se mostrou animado por treinador o ex-Sixers e destacou suas habilidades, em entrevista ao The Athletic.

“O que mais gosto é que ele é um jogador de duas vias. Afinal, é muito bom no ataque e na defesa. Então, pode se encaixar em várias situações para nós. Ele é aquele cara de jogar sem bola e chutar assim que pega na bola. O vi treinar nos últimos dias e me empolguei muito com várias bolas de três em sequência. Acho que o jogo flui quando ele é um dos atletas que está na quadra. Então, acredito que ele será vital para nós”, afirmou.

Publicidade

Andrew Wiggins

Outra posição que representa um voto de confiança do treinador é a escolha por Andrew Wiggins. Embora tenha sido responsável direto pelo título em 2022, o canadense entrou em declínio nos últimos anos e perdeu um espaço considerável em 2023/24. O técnico, porém, acredita que ele será capaz de dar a volta por cima para recuperar o alto nível apresentado no passado.

“Andrew Wiggins parece estar fisicamente em ótimo forma”, afirmou o técnico do Warriors. “Falando com ele, parece muito motivado. Está muito em paz. Acho que ele sabe que os últimos anos foram difíceis por várias razões e acredito que ele está pronto para voltar ao nível de alguns anos atrás. Estou esperando uma grande temporada dele”, continuou.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA