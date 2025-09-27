Com Flamengo, Franca e Minas, veja os grupos da BCLA 2025/26

A FIBA Américas o sorteio da fase de grupos da Basketball Champions League Américas 2025/26, nesta sexta-feira (26), em Miami. O torneio continental coloca frente a frente equipes das Américas, disputando uma vaga para a Copa Intercontinental. Os três mais bem colocados do último NBB conquistaram a vaga para a BCLA 2025/26: Sesi Franca, Minas e Flamengo. O início da competição será em dezembro de 2025, com o Final Four sendo disputado em abril de 2026.

Continua após a publicidade

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

O Flamengo é o atual campeão da BCLA, conquista que possibilitou a sua participação na Copa Intercontinental de 2025. Isso porque os comandados de Sergio Hernández terminaram o Mundial na quarta colocação, com uma sensação de que poderiam ter feito uma campanha melhor.

Vale lembrar, inclusive, que o Sesi Franca venceu o torneio continental uma vez e, na sequência, conquistou o mundo com Lucas Dias matando a última bola no estouro do cronômetro. O Minas, por sua vez, busca o seu primeiro caneco da competição.

Continua após a publicidade

Flamengo no Brupo B

Atual campeão da BCLA, o Flamengo buscará o bicampeonato e os primeiros compromissos serão contra o Nacional (URU) e Obras (ARG). Os uruguaios são os atuais campeões nacionais e vão disputar a primeira colocação com o rubro-negro, sem jogo fácil. Enquanto isso, consideradas as zebras do Grupo B, o Obras chega à sua quinta participação no torneio e vai em busca de sua primeira Final Four.

Leia mais!

Minas no Grupo C

Após uma grande campanha na temporada passada, chegando com um elenco de algumas caras novas, o Minas vai enfrentar o Boca Juniors (ARG) e Aguada (URU). O time argentino carrega uma história interessante no basquete. Além de serem os atuais vice-campeões, os argentinos acabaram de conquistar a Liga Argentina e chegam com sede em sua quarta temporada de BCLA. Aliás, em sua primeira participação na competição, o clube do Uruguai chega para sua estreia após conquistar a medalha de prata no campeonato local.

Continua após a publicidade

Sesi Franca no Grupo D

Cabeça de chave por conquistar o tetracampeonato do NBB, o time do interior irá enfrentar a equipe do Instituto (ARG) e UDEC (CHI). Vice-campeão argentino, a equipe de Córdoba fez um belo papel na temporada passada, chegando à Final Four, no Rio de Janeiro. Por fim, outra equipe com grande bagagem na competição é o UDEC. Atual campeão chileno, a equipe ingressa em sua 5ª BCLA.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA