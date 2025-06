Com esta ideia de troca, LaMelo Ball vai para o Rockets

O Houston Rockets vem crescendo muito de produção nos últimos anos. Após ficar fora dos playoffs na temporada 2023/24, o time se classificou de forma direta na atual campanha. Mas para chegar ao topo, talvez seja necessário fazer alguns movimentos. De acordo com o site FadeAway World, uma troca envolvendo o armador LaMelo Ball para o Rockets pode ter tal efeito.

Embora seja uma negociação arriscada e difícil, o encaixe de Ball poderia acontecer de forma mais simples no Rockets. Isso porque o elenco possui muito talento em todas as áreas, o que facilitaria a vida do armador, atualmente no Charlotte Hornets.

LaMelo Ball é um dos melhores talentos jovens da NBA, mas o armador tem algumas tendências defensivas que causam críticas, além da forma de segurar muito a bola nas mãos. No entanto, é inegável que ele esteja precisando de um lugar para produzir de forma mais efetiva. Ou seja, enquanto estiver no Hornets, sem obrigação de vencer, talvez não consiga chegar a um próximo patamar.

De qualquer forma, a ideia passa por dar ao Rockets um armador potencialmente de elite em Ball. Ao mesmo tempo, fazer do armador um jogador mais confiável e de elite. Assim, seria uma forma de os dois lados ganharem. Mas e o Hornets aqui?

Bem, a troca de LaMelo Ball do Hornets para o Rockets poderia ter um efeito imediato para todos os envolvidos. De acordo com o site que trouxe a ideia da negociação, Charlotte levaria o cestinha Jalen Green, que pode fazer a função de organizador (como antes da chegada de Fred VanVleet). O grande problema é que o time de North Carolina teria de contratar um armador de fato.

Isso porque, para 2025/26, o Hornets não tem absolutamente nenhum outro jogador para a armação sob contrato, exceto LaMelo Ball. De qualquer forma, isso seria apenas por conta de Charlotte. O Rockets poderia atuar com VanVleet ao lado de Ball, algo que fez na época do Toronto Raptors, quanto jogava com Kyle Lowry.

Vale lembrar, no entanto, que não chega a ser um rumor. LaMelo Ball pode sair do Hornets, mas se ele tiver o desejo de encerrar sua parceria por lá e exigir a troca. Por enquanto, não vem a ser sequer uma especulação.

Veja como seria a troca

Rockets recebe: LaMelo Ball, escolha de segunda rodada de 2025

Hornets recebe: Jalen Green, Cam Whitmore, Nate Williams, duas escolhas de primeira rodada (2025 e 2027)

Em suma, o Rockets recebe um armador que pode fazer o time subir muito de produção, mas perde dois cestinhas (Green e Whitmore). Pelo Hornets, como já dito, teria de ir atrás de um armador. Não que seja um grande problema, pois teria a própria escolha (quatro) do Draft de 2025, além da décima, que chegaria de Houston.

Então, poderia ir em Jeremiah Fears na quarta, enquanto Nolan Traore poderia sair na dez. Ou, talvez, Walter Clayton. São apenas ideias, no fim das contas.

Por fim, pelo lado de Houston, o time não teria de abrir mão de seu elenco para receber um astro. Afinal, LaMelo Ball vai receber US$37.9 milhões em 2025/26, longe dos US$54.7 milhões de Kevin Durant. Não são do mesmo nível, mas aqui é um jogador muito mais jovem chegando em uma troca mais pontual do que seria por Durant.

