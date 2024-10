Com diferença de quatro horas, Bulls anuncia e dispensa jogador antes da temporada da NBA

Nesta semana, o Chicago Bulls anunciou e dispensou um jogador para a temporada da NBA em menos de quatro horas. O novato que participou do último Draft chegou a participar dos primeiros dias da fase de treinamentos. Desse modo, recebeu o anúncio de time nas redes sociais, mas foi dispensado quatro horas depois.

O jogador é Marcus Domask, um ala de 24 anos que assinou um contrato de exibição de dez dias com a franquia no dia 9 de julho. Ele, que ainda tinha vínculos com o Bulls por meio do Windy City Bulls, da G League, foi oficialmente dispensado no começo da semana.

No entanto, a dispensa aconteceu apenas quatro horas depois que o Bulls publicou em suas redes sociais que contaria com o jogador para a próxima temporada da NBA. O time fez a publicação para todos que estão participando da fase de treinamentos. Desse modo, os torcedores começaram a repercutir o caso.

“Vocês apresentaram ele horas atrás e já o cortaram? Diabólico”, criticou um torcedor. “Isso é incrível, de verdade. Devem ter sido quatro péssimas horas”, escreveu outro.

“De Champaign para Chicago. Primeiro ano”, o Bulls escreveu na legenda da foto para apresentar Domask. O ala se formou na Universidade de Illinois, localizada na cidade de Champaign, após cinco anos no basquete universitário. Ao longo de sua carreira na NCAA, ele possui uma média de 15.4 pontos, 5.2 rebotes e 3.5 assistências em 45.3% de aproveitamento em 144 jogos e possui alguns destaques individuais de conferência. No entanto, não foi selecionado no Draft deste ano e logo assinou o contrato com o Bulls.

Domask ainda pode retornar para a NBA. Na verdade, até para o time afiliado do Bulls na G League. De acordo com o portal Hoops Rumors, o jogador também poderá ganhar um bônus salarial de seu contrato de exibição se ficar pelo menos 60 dias com o Windy City Bulls.

É claro que ele também poderá procurar por um novo time na NBA ou na liga de desenvolvimento. Domask é um ala versátil de 1,98 m com 34.5% de aproveitamento nas bolas de três pontos em sua carreira universitária. Desse modo, tem potencial para ser o reforço de algum time.

