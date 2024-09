Com Anthony Davis no topo, veja lista das melhores segundas opções nos times da NBA

O portal Yahoo Sports fez um ranking das melhores segundas opções nos times da NBA, e colocou Anthony Davis no topo. Ou seja, são astros da liga, mas que estão atrás do principal jogador da equipe. O detalhe é que três dos quatro primeiros da lista foram campeões olímpicos neste ano, em Paris.

No caso de Davis, por exemplo, o “cara” do Los Angeles Lakers ainda é LeBron James. Mas, com o maior cestinha da história prestes a completar 40 anos, o pivô pode mudar de status em breve. Assim, ele se tornaria o número 1 do Lakers.

Na última temporada, o camisa 3 teve médias de 24,7 pontos, 12,6 rebotes, 3,5 assistências e 2,3 tocos. Dessa forma, Anthony Davis encabeça a lista das melhores segundas opções nos times da NBA. Além disso, vale lembrar que, em 2023/24, o pivô foi eleito para o quinteto ideal de defesa e a segunda equipe All-NBA.

Na sequência aparece Devin Booker, que joga ao lado de Kevin Durant no Phoenix Suns. Na última campanha, o ala-armador de 27 anos alcançou médias de 27,1 pontos, 4,5 rebotes e 6,9 assistências. Desse modo, Booker foi eleito para o terceiro time All-NBA.

Campeão da NBA na última temporada, Jaylen Brown é o terceiro do ranking. O ala do Boston Celtics, aliás, foi eleito MVP das finais de 2023/24. Peça essencial no Miami Heat, Bam Adebayo é o quarto colocado. Assim como Davis, ele também foi selecionado para o time ideal de defesa da NBA, na última temporada.

Jamal Murray, por sua vez, fecha o top 5. Assim, o armador do Denver Nuggets é o estrangeiro mais bem colocado da lista. Outros dez atletas que não nasceram nos EUA estão no ranking. Já a pior segunda opção nos times da NBA é Jordan Poole, do Washington Wizards. O ex-ala-armador do Golden State Warriors, portanto, não tem prestígio junto à equipe do Yahoo Sports.

Melhores segundas opções nos times da NBA – Lista do Yahoo Sports

1- Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

2- Devin Booker (Phoenix Suns)

3- Jaylen Brown (Boston Celtics)

4- Bam Adebayo (Miami Heat)

5- Jamal Murray (Denver Nuggets)

6- Domantas Sabonis (Sacramento Kings)

7- Kyrie Irving (Dallas Mavericks)

8- Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

9- Pascal Siakam (Indiana Pacers)

10- Damian Lillard (Milwaukee Bucks)

11- Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)

12- Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

13- Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)

14- Julius Randle (New York Knicks)

15- Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

16- James Harden (Los Angeles Clippers)

17- Franz Wagner (Orlando Magic)

18- Alperen Sengun (Houston Rockets)

19- Darius Garland (Cleveland Cavaliers)

20- Miles Bridges (Charlotte Hornets)

21- Jerami Grant (Portland Trail Blazers)

22- Andrew Wiggins (Golden State Warriors)

23- Devin Vassell (San Antonio Spurs)

24- RJ Barrett (Toronto Raptors)

25- Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks)

26- Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

27- Tobias Harris (Detroit Pistons)

28- Collin Sexton (Utah Jazz)

29- Dennis Schröder (Brooklyn Nets)

30- Jordan Poole (Washington Wizards)

