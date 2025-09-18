Clippers desiste de construir time em torno de Kawhi Leonard

O futuro de Kawhi Leonard no time do Los Angeles Clippers pode estar com os dias contados. Em meio à investigação de suposto contrato por fora do ala com a franquia, a diretoria definiu que pode mudar o foco na NBA, segundo a ESPN. Desse modo, está disposta a parar de construir o elenco em torno do camisa 2.

A decisão acontece em meio a uma investigação da NBA sobre um controverso contrato de patrocínio de US$48 milhões entre Kawhi Leonard e a empresa Aspiration. O grupo, aliás, era em partes financiada pelo proprietário dos Clippers, o empresário Steve Ballmer.

Segundo o jornalista Pablo Torre, Leonard recebeu, ao menos, US$48 milhões por fora de seu contrato com o Los Angeles Clippers, o que é proibido pelas regras da NBA. Para isso, Steve Ballmer e Dennis Wong, donos do time, usaram uma empresa para que o ala fizesse publicidade como forma de retribuição pelos valores.

No entanto, Leonard pouco fez pela Aspiration. O máximo que foi encontrado foi um boneco, que custava cerca de US$15 dólares, algo que jamais cobriria tais valores.

Diante da investigação, Ballmer quer se desvincular de Leonard. Desse modo, é provável que o astro não siga mais como o rosto do time do Clippers na NBA.

“Essa investigação é diferente”, disse um ex-funcionário do Clippers à ESPN. “Essa, diretamente, coloca em questão o caráter de Steve Ballmer. Em algum momento, Steve precisa sair do negócio Kawhi. Então, o time parou de construir ao redor de Leonard. Os dois lados sabem disso”, comentou outro funcionário.

O fim do ciclo de Kawhi Leonard no Clippers também é celebrado por membros do time. À ESPN, uma pessoa anônima disse que tem sido um “pesadelo” trabalhar com o astro em Los Angeles. Desse modo, a saída dele promete aliviar o ambiente e dar uma nova cara ao futuro da equipe.

“Tem sido um pesadelo. Ele é um jogador bem talentoso quando está saudável, mas, como todos sabem, quase nunca está. Enquanto isso, a sua equipe é muito difícil de lidar. O tempo dele aqui, felizmente, está prestes a acabar”, celebrou a fonte da ESPN.

Por fim, apesar da decisão do Clippers, é possível que Leonard siga na equipe até o fim de seu contrato, válido até 2026/27. Portanto, mais duas temporadas com a camisa 2 de Los Angeles.

