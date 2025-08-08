Chicago Bulls: elenco, salários, rumores e projeção em 2025/26

Parece que a diretoria do Chicago Bulls finalmente começou a atender os rumores, que há alguns anos “pediam” mudanças no elenco e começou a mandar os donos de grandes salários embora. Apesar de ainda restar Nikola Vucevic, seu contrato é expirante. Aliás, o trabalho do time de Illinois tem tudo para ser melhor nas próximas temporadas.

Isso porque o Bulls fez boas seleções nas últimas edições do Draft da NBA, e vem montando um elenco jovem e interessante. Começando por Matas Buzellis, que vai para o seu segundo ano na liga. Em 2025, o time selecionou Noa Essengue, um ala-pivô de 2,08m, que pode se desenvolver como dupla de Buzellis em formações mais baixas.

O fato é que o Chicago Bulls ainda tem problemas a serem resolvidos em seu elenco para as próximas temporadas, especialmente após os rumores de que Josh Giddey queria salários anuais de US$30 milhões. Mas ainda existem outras questões sobre o grupo e a diretoria precisa entender o que é prioridade.

Principais reforços: Isaac Okoro

Principais perdas: Lonzo Ball, Josh Giddey (?), Talen Horton-Tucker

Draft: Noa Essengue, Lachlan Olbrich

Enquanto o Bulls fez troca de Lonzo Ball, levando Isaac Okoro para o seu elenco, no Draft, o time foi atrás de caras grandes em Lachlan Olbrich e Essenge. Na agência livre, por outro lado, pouco mudou. Fechou com o japonês Yuki Kawamura como two-way, após boa participação na Summer League e estendeu com Tre Jones.

O elenco do Bulls ainda não é forte o bastante para o time ir aos playoffs, mas os rumores apontam que a estratégia é se livrar de salários altos até o fim da temporada para entrar com tudo na próxima offseason. Para ter uma ideia, Nikola Vucevic, Zach Collins, Kevin Huerter, Coby White, Ayo Dosunmu e Dalen Terry entram em 2025/26 com contratos expirantes.

De todos eles, é provável que o Bulls dê novos salários a Ayo Dosunmu e/ou Coby White em 2026, além de Josh Giddey na atual offseason. Caso feche extensão com todos eles, o time terá cerca de US$35 milhões disponíveis para oferecer a um bom agente livre no próximo ano. Então, a ideia é escolher entre Dosunmu e White para aumentar o valor para aproximadamente US$50 milhões.

Então, todo o trabalho de agora da direção do Bulls pode resultar em um elenco muito mais forte dentro de um ano. Assim, terá condições de ir aos playoffs com chances de vitórias. Não é só entrar para cair na primeira rodada. É desenvolver o grupo para ser competitivo de verdade.

Rumores do Chicago Bulls

Uma das prioridades do Bulls para o atual elenco é despachar os salários do pivô Nikola Vucevic e o ala Patrick Williams. A ideia é trocar Vucevic por contratos menores, mais fáceis de serem negociados depois. Mas se o pivô não sair em troca até a trade deadline, ele pode ser dispensado. Isso, se não for antes. Afinal, com mais de US$21 milhões, ele ajudaria a abrir espaço para a próxima agência livre.

Williams, por outro lado, deve perder ainda mais espaço no elenco do Bulls para a próxima temporada da NBA.

O Bulls ainda tem o contrato de Josh Giddey para resolver, mas as duas partes parecem estar perto de um acordo em seus salários. Deve ser menos que ele pedia, mas mais do que o time oferecia. Ele foi vital para a recuperação de Chicago na segunda metade de 2024/25, quando teve cinco triplos-duplos e médias de 21.2 pontos, 10.7 rebotes, 9.3 assistências e aproveitamento de 45.7% em três pontos nos últimos 19 jogos.

Por fim, a dúvida entre Dosunmu e White se faz presente. Os dois serão agentes livres em 2026, então o time pode ter de escolher entre um deles. A preferência seria pelo primeiro, pois o ala-armador deve pedir cerca de US$30 milhões em salários e a prioridade do Bulls é ter um elenco dentro das limitações das multas da NBA.

No mais, o Bulls quer o fim do resto do elenco que chegou a liderar o Leste em 2021. Todos os outros principais saíram.

Chicago Bulls: elenco e salários em 2025/26

Jogador Idade Salários Nikola Vucevic 35 21.481.481 Zach Collins 28 18.080.496 Patrick Williams 24 18.000.000 Kevin Huerter 27 17.991.071 Coby White 25 12.888.889 Isaac Okoro 25 11.000.000 Jalen Smith 25 9.000.000 Tre Jones 26 8.000.000 Ayo Dosunmu 26 7.518.518 Jevon Carter 30 6.809.524 Matas Buzellis 21 5.455.560 Noa Essengue 19 5.429.520 Dalen Terry 23 5.399.118 Julian Phillips 22 2.221.667 Lachlan Olbrich 22 Two-way Yuki Kawamura 24 Two-way Emmanuel Miller 25 Two-way

Chicago Bulls: projeção para 2025/26 na NBA

De acordo com o site oficial da NBA, o Bulls é só o 11° no power ranking do Leste, que avalia o elenco de cada time antes do início da próxima campanha. A equipe pode ser ainda melhor, especialmente com a volta de Josh Giddey. Mas a direção não tem pressa, já que a meta é a agência livre de 2026.

