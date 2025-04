Charles Barkley dá conselho para GM do Mavericks conter crise

Desde a troca de Luka Doncic, Nico Harrison tem sido alvo da ira dos torcedores do Dallas Mavericks. O clima ficou ainda mais pesado após declarações recentes do dirigente, que chegou a admitir não saber que o astro esloveno era tão querido pela torcida. Diante da situação, Charles Barkley, da TNT Sports, aconselhou o GM do Mavericks a tentar conter a crise com uma medida simples: parar de dar entrevistas.

Segundo Barkley, cada nova aparição pública de Harrison só tem agravado a situação. Por isso, o ex-jogador acredita que o dirigente deveria se afastar da imprensa para que a polêmica envolvendo a troca esfrie em Dallas.

“Harrison, eu te considero um amigo e te desejo o melhor. Você fez um bom trabalho no ano passado com os Mavs, mas o que fez este ano não deu certo. Ainda assim, cara, não faça mais coletivas de imprensa. Eu realmente não sei o que você está tentando fazer, de verdade. Essa guerra já acabou, irmão. Você perdeu. Espero que continue no cargo, mas, por favor, não dê mais entrevistas”, aconselhou Charles Barkley.

As críticas de Barkley vieram após uma nova polêmica envolvendo o GM. Dias depois de proibir gravadores em uma coletiva, Harrison voltou a ser questionado, dessa vez por minimizar o impacto da saída de Doncic na relação com os fãs. O dirigente alegou não ter noção da verdadeira dimensão do carinho da torcida pelo esloveno.

“Eu sabia que Luka era importante para a torcida do Mavs. Mas não imaginava o quanto. Nós acreditávamos que um time com Kyrie (Irving), Klay (Thompson), PJ (Washington), Anthony Davis e (Derick) Lively teria calibre de campeão. E, se estivéssemos vencendo, isso certamente teria amenizado a indignação. Infelizmente, não conseguimos. Então, a situação só piorou”, explicou Harrison.

A entrevista também foi uma tentativa de resposta aos donos da franquia. Poucas horas antes, o jornalista Tim Cato, do The Athletic, havia revelado que Patrick Dumont estaria em choque com a reação dos torcedores e teria perdido a confiança no trabalho de Harrison. Para Charles Barkley, no entanto, o GM do Mavericks não pode ser o único culpado.

“Com certeza, os donos do Mavericks jogaram Harrison debaixo do ônibus”, afirmou. “Eu não o conheço tão bem, mas ele não trocaria Doncic sem o aval dos donos. Agora, está levando todas as críticas e, com razão, porque isso faz parte do cargo.”

Por fim, Barkley criticou duramente a equipe de relações públicas da franquia pela decisão de anunciar o aumento dos preços dos ingressos logo após a troca de Doncic.

“Quem quer que tenha autorizado esse anúncio no meio dessa crise é uma das pessoas mais burras da história. Todo mundo sabe que, no esporte, esse tipo de notícia se divulga numa sexta-feira, às cinco da tarde, pra que se dilua durante o fim de semana. Fazer isso em meio à saída do Luka Doncic é simplesmente estúpido”, disparou.

