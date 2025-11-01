Cavaliers fecha contrato com antigo jogador do Bucks

Um ex-jogador do Milwaukee Bucks assinou um contrato de duas vias com Cleveland Cavaliers, segundo o jornalista Shams Charania, do site ESPN. O atleta é o ala Chris Livingston, que estava no banco de reservas do Bucks.

Selecionado na 58° posição do draft de 2023, atuou as duas últimas temporadas pelo Bucks. Na franquia do Wisconsin, Livingston tinha um contrato padrão da NBA. Apesar disso, ele jogou apenas 42 partidas, com médias de 4,2 minutos, 1,3 ponto e 1,2 drible por partida.

A melhor temporada em números do jogador foi a última. Em 21 partidas, ele teve médias de 1,4 ponto e 1,2 drible durante um tempo maior em quadra: cinco minutos por partida. Enquanto em seu primeiro ano, disputou a mesma quantidade de jogos e apresentou as seguintes médias: 1,2 ponto e 0,9 drible por confronto, atuando 4,3 minutos por partida.

O atleta de 22 anos teve uma carreira de destaque na G League. Jogando 18 partidas pelo Wisconsin Herd na temporada 2024/25, ele teve médias de 18,1 pontos, 8,2 rebotes e duas assistências em 29,5 minutos por jogo. Além disso, possui 48% de aproveitamento nos arremessos de quadra, 30,1% nas cestas de três pontos e 82,8% nos lances livres.

Vale destacar também o desempenho de Livingston pelo Milwaukee Bucks na Summer League em julho. O rendimento garantiu um novo contrato de um ano com salário mínimo, depois de ser dispensado duas semanas antes. Porém, o time de Giannis Antetokounmpo decidiu novamente dispensá-lo, por conta do excesso de jogadores no plantel.

De acordo com o rastreador do portal Hoops Rumors, o Cleveland Cavaliers e o Brooklyn Nets são os únicos times da competição com uma vaga disponível para contrato bidirecional. Então, isso facilitou que o Cavaliers fizesse um contrato com o jogador do Bucks.

Chris Livingston vai receber uma parte de um salário integral de duas vias, similar à metade do salário mínimo de um jogador novato. Portanto, se o contrato for finalizado na sexta-feira, representará um valor pouco menos de US$ 600 mil, não garantido até janeiro.

O jogador voltará a viver perto de sua cidade local. Uma vez que Livingston nasceu em Akron, município perto de Cleveland. Nessa cidade também nasceram os craques LeBron James e Stephen Curry.

