Caso não saia em troca, melhor opção para Bradley Beal é o Suns

Não é exagero dizer que o Phoenix Suns adoraria ter a chance de fazer uma troca que enviasse Bradley Beal para outra franquia. Vivendo um momento de transição com a possível saída de Kevin Durant e trocas tanto de GM como de treinador (ainda não anunciado) a franquia do Arizona certamente terá ainda mais mudanças. No entanto, é provável que o camisa 3 não deixe a equipe em 2025/26.

Quem trás alguns pontos que indicam isso é o site Valley Of The Suns, que faz a cobertura da franquia na NBA. E de fato, eles são verídicos e indicam que o ala-armador deve permanecer no time.

É claro, o velho fator que limita qualquer movimento de Phoenix segue sendo a cláusula de seu contrato que lhe dá poder para vetar qualquer troca que ele não deseje. Isso praticamente encerra qualquer chance de fazer um acordo com alguma franquia que não está querendo competir e que tenha condições de absorver seu salário.

Aliás, de acordo com várias fontes, é justamente a situação de Beal que forçou o Suns a começar a explorar trocas de Kevin Durant na última trade deadline. Afinal, o ala veterano é o grande ativo que Phoenix possui para isso, enquanto quer manter Devin Booker e não consegue trocar o camisa 3.

Assim, quando se une sua produção atual em quadra e seu contrato, as coisas ficam ainda mais complicadas. Ele receberá US$53.6 milhões em 2025/26, um dos maiores salários da NBA. Por fim, ainda tem uma opção de jogador para 2026/27 no valor de US$57 milhões. Tudo isso enquanto teve apenas 17 pontos por jogo em 2024/25, com 3.7 assistências e eficiência ainda boa, mas em queda. Ele chegou até a virar reserva na equipe.

Além de tudo, um outro ponto citado pela publicação do Valley Of The Suns, é que a família de Bradley Beal está feliz de viver em Phoenix, então, uma troca se torna ainda mais improvável. Isso também é citado desde a última temporada. Apesar de ter sido alvo de críticas pesadas, o jogador e seus familiares gostam de morar no Arizona.

Aliás, o interesse também é baixo. Com as questões de seu salário e produção em quadra, a única franquia que segundo rumores, teve interesse em trocar por ele na última trade deadline foi o Washington Wizards.

Phoenix foi visto como grande favorito para obter Jimmy Butler e também era o lugar favorito do astro em uma possível troca. Mas as condições de Beal e o interesse nulo do Miami Heat por ele, impediram qualquer chance do acordo funcionar.

Então, Phoenix se apresenta como um lugar interessante. Além do alto salário e de estar feliz morando na região, Beal também pode ver seu tempo de quadra aumentando na próxima temporada. Sobretudo, se Kevin Durant sair, o que pode lhe trazer mais protagonismo ofensivo outra vez e até com a bola nas mãos, o que foi cada vez menos usado conforme a temporada avançou.

De qualquer forma, parece que o futuro do camisa 3 será mesmo no Arizona.

