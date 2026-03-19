Bucks quer afastar Giannis Antetokounmpo da temporada

Giannis Antetokounmpo pode não jogar mais pelo Milwaukee Bucks nesta temporada. De acordo com Eric Nehm, do The Athletic, a franquia consultou o astro sobre a possibilidade de poupá-lo pelo restante de 2025/26, após o astro sofrer uma lesão no tornozelo.

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Ainda segundo Nehm, Giannis Antetokounmpo não se interessou pela ideia do Bucks. Isso porque o grego ainda acredita na chance do time de Milwaukee conseguir uma vaga para o play-in. Por enquanto, a franquia ocupa a 11ª posição do Leste, a 6.5 jogos e meio do décimo colocado, o Charlotte Hornets.

A ideia do Bucks surgiu após Giannis sofrer mais uma lesão. O camisa 34 deixou a vitória contra o Indiana Pacers no domingo (15) com uma contusão no tornozelo.

Desta forma, o astro deve desfalcar o Bucks na temporada até 28 de março, de acordo com o relatório de lesões da NBA.

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A lesão de Giannis Antetokounmpo aconteceu no terceiro quarto do jogo contra o Pacers. Após completar uma enterrada, o astro caiu no chão e sentiu o tornozelo. Ainda assim, ele seguiu por mais duas posses, antes de sair de quadra após cobrar dois lances livres.

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Logo após a lesão, o Bucks adotou uma abordagem mais cautelosa com Antetokounmpo. Isso porque a franquia optou por deixá-lo de fora da partida, mesmo com o grego insistindo para permanecer.

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Giannis Antetokounmpo, inclusive, acreditava que não perderia tanto tempo pelo Bucks na temporada. Após o jogo, ele afirmou que apenas precisaria de um descanso para seguir jogando.

“Vou apenas voltar para casa, dormir, ver como me sinto amanhã e tentar levantar alguns pesos”, disse Giannis. “Se eu sentir um pouco de desconforto, veremos o que fazer a partir daí. Porém, no momento, não estou realmente incomodado”.

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Vale lembrar que Giannis tem acumulado lesões ao longo da temporada. Até o momento, o camisa 34 já desfalcou o Bucks em 32 jogos, sendo um recorde pessoal dele na NBA. Antes, o astro havia sofrido duas distensões na panturrilha direita, além de uma torção no tornozelo esquerdo.

A lesão recente acontece em um momento delicado para o Bucks na NBA. Com 28 vitórias e 40 derrotas, a equipe ocupa a 11ª posição do Leste e pode ficar de fora do play-in em 2026. Portanto, com poucas chances de vaga nos playoffs, a equipe espera convencer o grego a não jogar pelo resto de 2025/26, para focar no próximo ano.

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