Bucks conta com técnico para manter Giannis Antetokounmpo

De acordo com o jornalista Marc Stein, do The Stein Line na plataforma Substack, a direção do Milwaukee Bucks conta com o técnico Doc Rivers para manter Giannis Antetokounmpo. O treinador teria uma grande relação com o astro e seria o “trunfo” do Bucks.

Antetokounmpo estaria aberto a uma troca pela primeira vez na carreira, enquanto o técnico é questionado pela torcida. Afinal, sob seu comando, o time caiu duas vezes consecutivas na primeira rodada dos playoffs da NBA. No total, são três anos em que o Bucks não vai sequer às semifinais do Leste. Mike Budenholzer era o treinador até então.

Mas o grande problema para Rivers cumprir seu papel de “agente” é o fato de Damian Lillard estar fora por quase toda a próxima temporada. Isso porque o armador se machucou no início dos playoffs (ruptura do tendão de Aquiles) e não tem prazo para voltar às quadras. Ao mesmo tempo, o time de Milwaukee deve perder vários jogadores na agência livre da NBA.

Publicidade

Ou seja, sem chances de vencer um título em 2025/26, Giannis Antetokounmpo pode deixar o Bucks em troca nas próximas semanas. De acordo com rumores, isso poderia acontecer já na noite do Draft. Afinal, um dos favoritos a receber o grego, o San Antonio Spurs, tem a segunda escolha no recrutamento.

Leia mais

O papel do técnico Doc Rivers com Giannis Antetokounmpo no Bucks seria de convencer o astro a ficar por um plano futuro. Ou seja, muito além da próxima campanha. Na ideia da direção, com Lillard saudável, é possível brigar pelo título da NBA nos próximos anos.

Publicidade

Mas o grande problema é que Lillard terá quase 36 anos quando voltar às quadras e seu contrato é “pesado demais” para o time conseguir reforços de impacto na offseason. Assim, o Bucks teria de contar com mais uma grande campanha individual de Antetokounmpo para chegar perto da zona de classificação aos playoffs para, depois, contar com o armador.

Além disso, o Bucs fez uma troca ao longo da temporada e recebeu Kyle Kuzma, vindo do Washington Wizards para ajudar o técnico na rotação. No entanto, Kuzma teve performances ruins desde que chegou e não agradou.

Publicidade

O técnico Doc Rivers assumiu o comando do Bucks na metade da temporada 2023/24. Na ocasião, ele substituiu Adrian Griffin, que vinha com 69.7% de aproveitamento, mas não era querido pelos veteranos do elenco. Desde então, Rivers possui 55.1% de vitórias e duas eliminações na primeira rodada. Entretanto, o grupo gosta dele.

O Bucks ficou em quinto no Leste em 2024/25 sob o comando de Rivers. Nos playoffs, perdeu em cinco jogos para o Indiana Pacers.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA