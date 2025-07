Brasil fica com vice na AmericupW e times da NBA com problemas

Edição ao vivo, finalmente! E foi com muito papo sobre a AmericupW, além dos times da NBA que enfrentam muitos problemas para a próxima temporada.

Falamos da ótima campanha da seleção brasileira feminina na AmericupW. Infelizmente perdemos a final para a equipe americana. Era algo que poderia acontecer, mas aconteceu com requintes de crueldade, já que o Brasil chegou a virar o intervalo ganhando e continuou ganhando no final do terceiro quarto. Mas não da para saber o que aconteceu no último quarto. Os EUA abriram alguma vantagem e, mesmo com uma recuperação tardia, não foi possível virar mais o jogo e ficamos com o vice.

Claro, começo de trabalho, nova técnica, novas jogadoras. As meninas da WNBA vieram jogar, mesmo no meio da temporada. Foi ótimo. Dá para aprender bastante do time e o que esperar. Acho que o Brasil soube aprender a se encontrar mais em quadra e isso vai ser importante para as próximas competições. A única nota triste é perceber que ainda tem alguma distancia para um time “C” dos EUA. Mas não é mais tão grande.

Se pensarmos em como estava a LBF poucos anos atrás e hoje com novos times entrando ano a ano, com desenvolvimento de mais jogadoras e de base e com mais brasileiras jogando em ligas europeias e nas universidades americanas. O futuro parece promissor.

Falamos também das renovações da NBA que parece que vão travar muitos times em pouco tempo, colocando muitos times no second apron. Tivemos também um troca que escancarou algumas verdades sobre os times para a próxima temporada.

Falamos da convocação da seleção masculina para torneio amistoso no final do mês, de anúncios da NBB, da volta da LBF com os playoffs, da semana da WNBA com a volta das brasileiras, de outras notícias da NBA e, claro, voltamos a poder responder as perguntas de vocês na live!

Não foi perfeito, problemas com câmera, problemas com microfone, sons de piano ao fundo, sem nosso fundo ainda, mas voltamos às lives! Então, aperte o play e vem com a gente!

