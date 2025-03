BCLA: Sesi Franca bate Quimsa e avança ao Final Four

O Sesi Franca está no Final Four da BCLA 2024/25 ao vencer o Quimsa, da Argentina, por 84 a 73, nesta quinta-feira (13), no Pedrocão. Com muita dedicação na defesa e o brilho de Georginho de Paula e David Jackson no ataque, o time francano fez 2 a 1 na série melhor de três pelas quartas de final. Agora, a equipe segue para brigar pelo bicampeonato em abril. Atuais campeões, os argentinos se despedem da competição internacional.

Georginho de Paula foi o principal nome do Sesi Franca, terminando o jogo com 24 pontos, sendo 12 apenas no terceiro período, dez rebotes e três assistências para 31 de eficiência. Além disso, David Jackson também teve uma grande atuação, com bom desempenho em momentos importantes do jogo, anotando 19 pontos. Pelo Quimsa, Brandon Robinson foi o maior pontuador com 16 pontos, seguido de Tavario Miller, com 15.

Se o Sesi Franca falhou defensivamente no jogo 2, como analisou o técnico Helinho Garcia, o primeiro período serviu para provar o poder de marcação da equipe. Assim, com agressividade e bastante movimentação, o time francano dificultou o trabalho ofensivo do Quimsa.

Então, a equipe da Argentina estourou por duas vezes o tempo de 24 segundos de posse de bola, graças ao comportamento da defesa. No ataque, o time brasileiro foi um pouco mais assertivo do que os argentinos e fez 19 a 16 na parcial inicial.

Os ânimos ficaram mais acirrados no segundo período. A arbitragem aplicou duas faltas técnicas por reclamação contra jogadores do Sesi Franca. Quando se concentrou apenas em executar o plano traçado por Helinho Garcia, o time francano conseguiu anotar uma corrida de 6 a 0. Tinhoso, o Quimsa continuou na “trocação”.

As equipes se alternaram na liderança do placar até quase o final do quarto, quando os argentinos converteram arremessos do perímetro em sequência e foram para o intervalo com seis pontos de vantagem: 44 a 38.

Lucas Dias abriu os trabalhos para o Sesi Franca no terceiro período com bola tripla. A equipe francana voltou também com uma defesa agressiva e, com outro arremesso convertido do perímetro, desta vez com David Jackson, igualou o placar.

A virada aconteceu no ataque seguinte, em uma linda bandeja de Georginho. O armador continuou ditando o ritmo, anotou 12 pontos apenas no quarto e levou o tricampeão do NBB para os últimos 10 minutos com uma vantagem de 14 pontos: 65 a 51.

Brandon Robinson voltou para o período derradeiro com disposição para manter o atual campeão vivo na BCLA, mas o Sesi Franca também tem um sniper americano. Charles Hinkle tratou de derrubar uma bola tripla. Na sequência, Georginho deu uma linda enterrada para manter o time francano com uma vantagem de dois dígitos. Por fim, a equipe do interior paulista soube controlar o jogo e, mesmo perdendo na parcial por 22 a 19, confirmou sua classificação para o Final Four.

