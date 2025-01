BCLA: No retorno de Lucas Dias, Franca bate Instituto de Córdoba

O Sesi Franca segue invicto na BCLA ao superar o Instituto de Córdoba, da Argentina, por 91 a 83, nesta sexta-feira (10), em partida que marcou o retorno de Lucas Dias. Como resultado, o time francano conquistou o terceiro triunfo pelo Grupo D. Dessa forma, pode confirmar o primeiro lugar da chave neste sábado, quando enfrenta o Leones de Quilpué, do Chile. A terceira e última janela da fase de grupos será em fevereiro, no Pedrocão.

Lucas Dias, recuperado de uma lesão no púbis que o tirou de ação desde outubro do ano passado, atuou por cinco minutos. Ídolo do Franca, ele ainda não tinha atuado na atual temporada.

Confira tudo sobre o NBB no site da LNB clicando aqui

Enquanto isso, o pivô Wesley foi o maior pontuador do Sesi Franca com 18 pontos, além de seis rebotes para 23 de eficiência. Outros quatro jogadores da equipe francana anotaram mais de 10 pontos no jogo, entre eles Lucas Dias (11), que voltou após um período se recuperando de uma lesão no púbis. Pelo Instituto de Córdoba, Nicola Pomoli se destacou com 17 pontos, quatro rebotes e quatro assistências para 17 de eficiência.

Publicidade

Leia mais!

O jogo

O Instituto de Córdoba começou com uma corrida de 5 a 0. O Sesi Franca não se intimidou e se ajustou rapidamente em quadra. Com aproveitamento perfeito nos arremessos do perímetro (3/3) e um bom trabalho no garrafão, o time francano tomou o controle do jogo e fechou o período com dois pontos de vantagem: 24 a 22.

O Sesi Franca voltou para o segundo quarto com boa movimentação no ataque, mas desatento na defesa. A troca de cestas foi mais positiva para os argentinos, que igualaram o jogo. O técnico Helinho Garcia pediu tempo para tentar reajustar sua estratégia, mas Tomás Monacchi anotou quatro pontos consecutivos para o Instituto de Córdoba, e o treinador precisou parar o jogo novamente.

Publicidade

Lucas Dias voltou à quadra e, um pouco mais confiante, contribuiu com quatro pontos. Didi também teve bom desempenho, com importantes infiltrações e uma bola de 3 no estouro do cronômetro para definir uma vantagem de três pontos antes do intervalo: 45 a 42.

Segundo tempo

O equilíbrio prevaleceu na primeira metade do terceiro período. As equipes se alternavam na liderança do placar, sem conseguir abrir vantagem. Era cesta de um lado e uma resposta imediata do outro. Facundo Corvalán foi o responsável pelas principais ações no ataque do Sesi Franca, que conseguiu ser mais assertiva nos minutos finais da parcial. Com um bom trabalho de Nathan Mariano no garrafão, o time francano venceu por 22 a 21 no quarto e foi para os últimos 10 minutos com quatro de frente: 67 a 63.

Publicidade

Georginho de Paula abriu os trabalhos para o Sesi Franca na parcial derradeira com uma linda bandeja. Na sequência, Nathan Mariano deu uma espetacular enterrada para uma corrida de 4 a 0, forçando o pedido de tempo do técnico Lucas Victoriano. Lucas Dias converteu duas bolas de 3 pontos para abrir uma vantagem de 12 pontos. Mas o Instituto de Córdoba não desistiu e anotou sete pontos seguidos para encostar no placar. O jogo ganhou em emoção. A equipe francana soube controlar os nervos nos instantes decisivos e venceu por 91 a 83.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA