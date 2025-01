BCLA: Flamengo atropela time do Panamá e segue invicto

O Flamengo deu um passo enorme para se garantir nas quartas de final da BCLA ao vencer o Toros de Chiriquí, time do Panamá por 96 a 50. O jogo deste domingo (12) foi válido pelo Grupo B e marcou o terceiro triunfo do time rubro-negro na competição internacional.

Entao, o time do técnico Gustavinho de Conti pode confirmar sua classificação e ainda o primeiro lugar da chave se vencer o Boca Juniors, da Argentina, nesta segunda-feira (13/01), às 22h40. Panamenhos e argentinos se enfrentam na terça (14), no fechamento da segunda janela da BCLA.

Alexey Borges foi um dos destaques do Flamengo, ficando perto de alcançar um duplo-duplo, com 12 pontos e nove assistências para 22 de eficiência. O armador registrou 100% de aproveitamento nos arremessos do perímetro.

Recuperado de uma lombalgia, Gui Deodato entrou apenas no terceiro período e terminou como cestinha da equipe rubro-negra com 13 pontos ao lado de Shaq Johnson. Pelo Toros de Chiriquí, Michael Hicks foi o principal pontuador com 14 pontos.

O jogo

Alexey Borges abriu os trabalhos com um arremesso certeiro do perímetro. O Flamengo começou o jogo com uma muita intensidade na defesa, o que impulsionou uma corrida de 9 a 0 no ataque, forçando o primeiro pedido de tempo do técnico Yosua Chambers, do Toros de Chiriquí.

A equipe do Panamá até encontrou o caminho para pontuar, mas o Rubro-Negro continuou ditando o ritmo com Jordan Williams, que acelerou para uma potente enterrada. A parcial terminou 18 a 12 para o time rubro-negro.

O Toros de Chiriquí trouxe para o segundo período o crescimento da parte final da primeira parcial e pontuou com Lloreda. O Flamengo respondeu com uma sequência de quatro arremessos certeiros do perímetro pelas mãos de Balbi, Jhonatan Luz e duas vezes com Kayo Gonçalves.

Novamente em ritmo acelerado, o Rubro-Negro abriu rapidamente uma vantagem de 20 pontos (36 a 16) com uma bandeja de Alexey e ainda conseguiu ampliá-la mesmo com uma bola do meio da quadra convertida por Guillermo Navarro no estouro do cronômetro para o intervalo: 48 a 26.

Segundo tempo

O terceiro período começou em um ritmo mais cadenciado. Afinal, não havia tanta necessidade de o Flamengo forçar o ritmo, já que o Toros de Chiriquí era pouco efetivo no ataque. Então, com o controle total do jogo, o Rubro-Negro continuava pontuando, sobretudo do perímetro (4/6).

Jordan Williams aproveitou o espaço na frágil defesa panamenha para acrescentar mais um highlight ao seu portfólio com outra linda enterrada. Gui Deodato fez sua primeira aparição no jogo e já converteu duas bolas de 3 pontos para fechar o quarto: 74 a 44.

Apesar da enorme vantagem no placar, o Flamengo voltou com tudo no último período, abrindo espaço para Gui Deodato recuperar o ritmo após ficar fora dos últimos jogos da equipe no final do ano passado no NBB por causa de uma lombalgia.

Foram mais quatro pontos para o camisa 1. Por fim, as bolas do perímetro não paravam de cair (foram 57 pontos desta maneira no jogo), e o time rubro-negro foi ampliando sua distância para o time panamenho, que parou de pontuar e apenas assistiu ao triunfo rubro-negro por 46 pontos de diferença: 96 a 50.

(0-3) Toros de Chiriquí 83 x 91 Flamengo (3-0)

Destaques

Flamengo

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaq Johnson 13 4 2 0 0 Gui Deodato 13 1 1 0 0 Alexey 12 2 9 1 0 Lucas Siewert 11 7 0 0 0 Jordan Williams 10 7 1 0 1

Três pontos: 19-33 (57%); Dedotado, Jhonatan e Johnson: 3-5

