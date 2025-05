Band anuncia parceria com Prime Vídeo na NBA

Em parceira com o Prime Video, a Band fará a transmissão das finais da NBA na TV Aberta. Como no ano passado, os jogos terão narração de Rômulo Mendonça e os comentários de Ricardo Bulgarelli. A analista Alana Ambrósio também estreia na decisão ao lado dos jornalistas. Na reportagem, por fim, o correspondente Eduardo Brasão traz os detalhes dos duelo direto das quadras.

As finais da NBA, com transmissão da Band, começam em 5 de junho, às 21h30 (horário de Brasília). Até o momento, os times da decisão não foram definidos. No Oeste, Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves disputam uma vaga. No Leste, enquanto isso, o finalista sai do duelo entre New York Knicks e Indiana Pacers.

A Band, assim, repete com o Prime Video a parceria do ano passado. Em 2024, afinal, a emissora brasileira trouxe as finais à TV Aberta e mostrou o título do Boston Celtics sobre o Dallas Mavericks. No entanto, o canal aberto não transmitiu a fase regular e o resto dos playoffs, que foram exclusivos da ESPN, Disney+, Prime Video e YouTube da NBA Brasil.

Antes da parceria com o Prime Video, a Band transmitiu as temporadas 2019/20, 2020/21 e 2021/22 da NBA. Além disso, esteve na decisão de 2018/19. Na ocasião, aliás, o título terminou com o Toronto Raptors, que venceu o Golden State Warriors por 4 a 2. Além disso, a série marcou os últimos jogos de Kevin Durant e Kawhi Leonard com Warriors e Raptors, respectivamente.

Finais indefinidas

As finais da NBA, com transmissão da Band e ESPN no Brasil, ainda não foram definidas. As duas vagas são disputadas por: New York Knicks e Indiana Pacers, no Leste e Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves, no Oeste. No momento, assim, as séries estão no início e não existem favoritos.

No Oeste, aliás, quem saiu na frente foi o Thunder. A equipe que liderou a Conferência venceu o Jogo 1 por 114 a 88, com 31 pontos do astro Shai Gilgeous-Alexander. Já no Jogo 2, nova vitória de Oklahoma. Desta vez, por 118 a 103, com mais uma grande atuação do MVP ao anotar 38 pontos.

No Leste, enquanto isso, quem lidera é o Pacers, que conseguiu uma virada de 17 sobre o Knicks. O time de Nova York vencia até o último quarto. Porém, Indiana foi se aproximando com arremessos de três de Aaron Nesmith. No último lance do período, Tyrese Haliburton acertou uma cesta incrível de dois pontos e forçou a prorrogação. No tempo extra, por fim, o visitante saiu com a vitória.

Confira os horários das finais da NBA

Jogo 1: 05/06 (quinta) – 21h30

Jogo 2: 08/06 (domingo) – 21h30

Jogo 3: 11/06 (quarta) – 21h30

Jogo 4: 13/06 (sexta) – 21h30

Jogo 5: 16/06 (segunda) – 21h30*

Jogo 6: 19/06 (quinta) – 21h30*

Jogo 7: 22/06 (domingo) – 21h30*

