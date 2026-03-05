Após vitória, Hornets tem números de Warriors campeão da NBA

A vitória dominante do Charlotte Hornets sobre o Boston Celtics fora de casa na noite de quarta-feira (04) por 118 a 89 chamou muito a atenção. Não só por conta da grande vantagem, mas o Hornets chegou ao seu sexto triunfo consecutivo na NBA com números que lembram o Golden State Warriors, campeão de 2017/18.

E não é por acaso. O Hornets venceu nada menos que 16 de seus últimos 19 jogos. Mas mais do que isso, nas três derrotas (para Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers e Houston Rockets), o time jamais perdeu por mais de seis pontos.

A eficiência do time de North Carolina mostra que vai brigar por uma classificação direta aos playoffs da NBA. Embora a diferença já tenha sido de mais de dez jogos, hoje o Hornets está a 2.5 atrás do Philadelphia 76ers, o sexto no Leste.

Nessa quarta-feira, o calouro Kon Knueppel liderou o time de Charlotte com 20 pontos, enquanto LaMelo Ball e Brandon Miller fizeram 18 cada. Por outro lado, Derrick White foi o cestinha do jogo, com 29.

O Hornets superou o Celtics por 29 pontos, a maior marca na história do confronto contra o time com mais títulos na liga. Charlotte tem a quarta melhor eficiência no ataque de toda a NBA no momento.

E tal sequência da equipe lembra o que o Warriors fez em 2017/18.

Afinal, nos últimos seis jogos, o Hornets venceu seus adversários na NBA por 15 pontos ou mais que só o Warriors campeão de 2018 teve. Como resultado, Charlotte empatou com a segunda maior sequência de todos os tempos.

O ataque domina, enquanto LaMelo Ball entendeu sua função no time. Até então, o armador fazia grandes jogos individualmente, mas falhava no lado coletivo. Em 2024/25, ele tentava 21.3 arremessos por jogo. Desde o dia 1° de janeiro, ele tenta 16.6. E tem mais: no período, ele tem 2.2 erros de ataque, contra 3.6 da campanha anterior.

A equipe de Charlotte venceu vários jogos contra times ruins, mas na atual temporada, superou outros como San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Houston Rockets, Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder, o último campeão da NBA. E já são dez vitórias consecutivas fora de casa.

Para ter uma ideia, o Hornets tem a sexta melhor campanha do Leste jogando longe de seus domínios. Nessa quarta-feira, aplicou a maior diferença que o Celtics levou em toda a temporada.

Conversa com Charles Lee

O técnico Charles Lee estava preocupado com LaMelo Ball. Afinal, rumores apontavam que agentes livres evitavam jogar no Hornets por causa dele. Então, os dois tiveram uma conversa no começo de janeiro, pouco depois dos boatos de que o armador sairia em uma troca.

Ball aceitou o desafio de mudar suas características por um jogo mais coletivo, segurando menos a bola. O resultado veio e o time chama a atenção na liga com um ataque cada vez mais impactante.

