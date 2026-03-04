“Fiquei com medo de Zion Williamson”, admite Austin Reaves

O Los Angeles Lakers venceu o New Orleans Pelicans na última rodada da NBA. Luka Doncic foi o destaque da partida com 27 pontos. No entanto, um lance entre Austin Reaves e Zion Williamson foi um dos pontos mais comentados do duelo. Isso porque o ala-armador evitou defender uma bandeja do camisa 1.

O lance aconteceu no primeiro quarto do duelo entre Lakers e Pelicans. Durante um ataque de New Orleans, Zion Williamson recebeu a bola em velocidade e finalizou uma bandeja. Acontece que Reaves estava no caminho do ala-pivô e poderia fincar os pés para tentar cavar uma falta de ataque. O jogador de Los Angeles, porém, hesitou e tirou o corpo da frente do rival.

Após o jogo, Austin Reaves comentou o lance com Williamson. O atleta do Lakers afirmou que estava com medo do adversário e, por isso, evitou o contato no lance.

“[Minha sugestão para quem enfrentar Zion é] não tenha medo de sair da frente. Eu, porém, estava com muito medo”, disse Reaves. “Não tinha a menor chance de eu tentar sofrer a falta de ataque. Ele estava correndo rápido demais. Então, eu apenas deslizei para o lado e deixei ele fazer a bandeja.”

A opção de Austin Reaves em não defender Zion Williamson, no entanto, não afetou o Lakers. Em casa, o Lakers venceu o Pelicans por 110 a 101, com grande atuação de Luka Doncic. O armador esloveno terminou o duelo com 27 pontos para garantir a terceira vitória seguida de Los Angeles.

Austin Reaves, aliás, também foi importante. Embora tenha ficado sumido por quase todo o jogo, o ala-armador apareceu no último quarto em momentos decisivos. Nos seis minutos finais, afinal, acertou duas cestas do perímetro e os dois lances-livres finais da partida.

“Por muito tempo, fomos um dos melhores times em jogos decididos no clutch time na NBA. Nosso retrospecto era muito bom. Você vai perder algumas. Porém, isso não significa que seja o caos”, seguiu Reaves ao falar sobre sua atuação no fim do jogo.

Por fim, no melhor ano da carreira na NBA, Reaves tem médias de 23.8 pontos, 5.4 assistências e 4.8 rebotes, além de 37.1% de acerto do perímetro em 2025/26.

O Lakers, por sua vez, ocupa a sexta posição do Oeste, com 37 vitórias e 24 derrotas. A equipe volta a jogar na noite de quinta (5) para sexta-feira (6), diante do Denver Nuggets, à 00h (horário de Brasília).

