Após reclamação de Draymond Green, NBA investiga Kings

O veterano Draymond Green viu algo estranho no jogo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings e pediu que a NBA pudesse investigar. De acordo com o ala-pivô, o time de Sacramento vem fazendo o tank. Para Green, isso ficou claro em um lance no último embate com o Kings, na última terça-feira (7).

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Quando faltavam cerca de três minutos para o fim, o Kings fez uma falta por querer quando estava acima do limite. O veterano ala Doug McDermott parou Seth Curry com a infração e, como resultado, o Warriors teve dois lances livres. A equipe de San Francisco venceu por 110 a 105.

“Eu vi o time fazendo falta em Seth Curry com três minutos para o fim por motivo nenhum”, disse Draymond Green. “Eu já fui multado quando fiz algo errado, então a liga precisa multar eles”.

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Segundo Green, o Kings está no “modo tank”. Ou seja, perdendo por querer para ter uma boa escolha de Draft. Alguns dos principais jogadores, como Russell Westbrook e DeMar DeRozan, não estão atuando. Enquanto isso, o time está sem vários nomes há algum tempo. Domantas Sabonis, Zach LaVine e De’Andre Hunter, por exemplo, não jogam desde fevereiro e não voltam em 2025/26.

O Kings chegou a ter a pior campanha da NBA na atual temporada, mas entre os dias 8 de março e 3 de abril, venceu sete de 14 jogos. Então, deixou o último lugar da liga e está em 26° no geral. Nada que mude muito, pois ainda terá grandes chances de ficar com uma alta escolha no Draft.

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O técnico Doug Christie rebateu Draymond Green e disse que o Kings não está em tank na NBA. Na verdade, a franquia informou que ele cometeu um erro. Christie queria um pedido de tempo. Afinal, se deixasse o baixar dos três minutos, o time perderia aquele tempo.

O treinador não teria visto que o time teria superado o limite de faltas.

“Tank é a última coisa que eu faria”, disse Christie após o Kings vencer o Utah Jazz na última semana. “Eu respeito muito o jogo. Os jovens, em minha opinião, quando você faz isso, você os machuca. Então, não”.

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De qualquer forma, a NBA já está investigando o caso e o Kings pode levar uma multa. Aliás, a liga vem punindo todos os times que fazem uso de tal prática.

O Milwaukee Bucks, por exemplo, está na mira por Giannis Antetokounmpo reclamar que está saudável, mas não joga por opção de sua equipe.

Em 2025/26, o Utah Jazz foi multado por conta disso quando o técnico Will Hardy não usou Lauri Markkanen e Jaren Jackson Jr no último quarto de alguns jogos. O time de Salt Lake City tem a mesma campanha que o Kings: 21 vitórias e 59 derrotas.

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Warriors e Kings voltam a se enfrentar nesta sexta-feira (10) pelo penúltimo jogo dos dois times na fase regular. Enquanto a franquia de Sacramento está fora, Golden State vai ao play-in.