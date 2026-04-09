Donovan Mitchell comanda e Cavaliers bate Hawks

Com grande atuação de Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers venceu o Atlanta Hawks em Ohio nessa quarta-feira (8). O ala-armador foi o cestinha de um triunfo que impediu a classificação do rival para os playoffs da NBA, aumentando ainda mais a disputa pelas últimas duas vagas diretas da conferência. Apesar de uma reação final, o time visitante não conseguiu a virada que lhe daria a vaga.
Os times All-NBA de 2025/26 provavelmente terão que reservar um lugar para Donovan Mitchell. O ala-armador atingiu nessa quarta a marca de 1.952 pontos na temporada. Essa é a maior de toda a sua carreira na liga. Além disso, é uma das duas únicas temporadas entre as dez maiores de pontuação que não pertencem a LeBron James, que detém oito das dez da lista. O astro atualmente é o sétimo maior pontuador da NBA em média.
O Cleveland Cavaliers segue sua perseguição no topo do Leste. Com 51 vitórias em 80 jogos, o time ainda tem esperanças de superar o New York Knicks e assumir o terceiro posto da conferência. Atualmente, a equipe está na quarta posição, com uma sequência de quatro triunfos seguidos. A franquia já está garantida na quarta ou terceira posição, tendo boas chances de reencontrar Atlanta na primeira rodada dos playoffs.
O Atlanta Hawks, por outro lado, perdeu a chance de garantir sua vaga direta e o título da divisão do Sudeste. Agora, o time pode ter sua campanha igualada pelo Toronto Raptors amanhã e tem apenas um jogo de vantagem para Orlando Magic e Philadelphia 76ers. Apesar das 45 vitórias e a atual quinta posição, ainda existem chances do time ter que jogar o play-in. O próximo compromisso? Contra o mesmo rival dessa quarta, porém em Atlanta na sexta-feira (10).
Escalações
Após poupar alguns titulares nos últimos dois jogos, Cleveland usou quase tudo que tem de melhor no jogo dessa quarta. As baixas foram o ala Jaylon Tyson que segue de fora com uma lesão no dedão, além do pivô Thomas Bryant. Assim, o quinteto titular de Kenny Atkinson para Cavaliers x Hawks teve: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen.
Do mesmo modo, Atlanta também teve dois desfalques. O pivô Jock Landale que já está fora há alguns jogos e o jovem ala Zaccharie Risacher, não atuaram na partida. Apesar de alterar a rotação, Quin Snyder pôde escalar o quinteto habitual da equipe com: CJ McCollum, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu.
Destaques
Donovan Mitchell foi o grande destaque do Cavaliers contra o Hawks, sobretudo por sua atuação no segundo e terceiro quarto. Nesses períodos, marcou 23 de seus 31 pontos no jogo. A sequência foi de suma importância, principalmente pelo time ter sofrido no fim do segundo período, chegando a ficar 11 pontos atrás. Foi a produção de seu craque que mudou o jogo no terceiro quarto, o melhor momento de um time que chegou a liderar por 18.
Mas Evan Mobley também merece grande destaque. Contra o baixo garrafão de Atlanta, o ala-pivô fez o que muitas vezes se cobra dele: Dominou o jogo. Ele nem teve tanta eficiência no ataque, mas ainda assim marcou 22 pontos e gerou grandes vantagens nos rebotes ofensivos. Foram muitas segundas chances e 19 rebotes totais.
James Harden e Jarrett Allen também estiveram afiados em seu jogo de dupla. Aliás, vale destacar que esse domínio de Cleveland atacando o garrafão rival, gerou sua grande vantagem no jogo: lances livres. A equipe cobrou 35 no jogo, com o quarteto somando 33 dessas tentativas.
O time teve boa noite de seus arremessadores, com Dean Wade, Max Strus e Sam Merrill acertando duas bolas de fora cada. Porém, essa eficiência diminuiu demais em um último quarto em que o time quase desperdiçou sua vantagem, marcando apenas 18 pontos. Novamente, a capacidade de atacar o aro e gerar vantagem, foi fundamental.
Atlanta viu seus reservas terem grande destaque e minutos. Foi a formação de segunda unidade com alguns titulares, liderada por Jonathan Kuminga, que mudou a partida no segundo período. O ala anotou 24 pontos e seu atletismo foi uma das poucas coisas que Cleveland não conseguiu responder no jogo do time visitante.
Isso foi muito importante já que o time titular não conseguiu ter bons minutos defensivos. Apesar de até conseguir limitar James Harden e seu aproveitamento, o armador rival conseguia manipular muito bem os pick-and-rolls do Cavaliers, que no fim venceu o Hawks com Donovan Mitchell como cestinha.
Jalen Johnson teve atuação difícil, tendo que lidar com o tamanho de Mobley e com a boa defesa de Dean Wade. Em suma, marcou 12 pontos em 16 arremessos e ainda acabou expulso por faltas. Nickeil Alexander-Walker e Onyeka Okongwu mantiveram a equipe no jogo como cestinhas, mas não conseguiram grande desempenho defensivo, sobretudo o pivô.
(45-35) Atlanta Hawks 116 x 122 Cleveland Cavaliers (51-29)
Hawks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Nickeil Alexander-Walker
|25
|4
|2
|2
|0
|Jonathan Kuminga
|24
|6
|3
|0
|0
|Onyeka Okongwu
|18
|5
|0
|0
|1
|Jalen Johnson
|12
|11
|6
|1
|0
|Dyson Daniels
|12
|7
|6
|2
|1
Três pontos: 12/34 (35.3%) / Alexander-Walker: 4/9
Cavaliers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Donovan Mitchell
|31
|7
|4
|0
|1
|Evan Mobley
|22
|19
|3
|0
|3
|James Harden
|21
|5
|4
|2
|0
|Jarrett Allen
|16
|8
|0
|2
|0
|Dean Wade
|8
|4
|2
|1
|1
Três pontos: 12/33 (36.4%) / Harden: 4/10
Outros jogos da rodada
Além da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Hawks de Jalen Johnson, a rodada dessa quarta ainda contou com mais seis jogos. Então, confira resultados e estatísticas desses outros duelos.
(47-33) Minnesota Timberwolves 120 x 132 Orlando Magic (44-36)
Timberwolves
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Terrence Shannon Jr.
|33
|2
|5
|0
|0
|Jaden McDaniels
|18
|2
|2
|1
|0
|Naz Reid
|15
|5
|2
|3
|2
|Donte DiVincenzo
|12
|0
|2
|0
|0
|Joan Beringer
|9
|8
|1
|0
|3
Três pontos: 18/44 (40.9%) / Shannon: 5/7
Magic
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Paolo Banchero
|20
|8
|6
|1
|0
|Desmond Bane
|18
|4
|6
|1
|0
|Franz Wagner
|17
|0
|2
|0
|1
|Goga Bitadze
|14
|15
|6
|1
|1
|Tristan Da Silva
|12
|2
|2
|0
|0
Três pontos: 12/29 (41.4%) / Carter: 3/3
(31-49) Milwaukee Bucks 111 x 137 Detroit Pistons (58-22)
Bucks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Ryan Rollins
|23
|2
|6
|2
|1
|Ousmane Dieng
|17
|5
|4
|0
|0
|Cormac Ryan
|16
|0
|0
|0
|1
|Taurean Prince
|15
|2
|2
|0
|1
|Jericho Sims
|11
|11
|10
|2
|0
Três pontos: 17/50 (34%) / Prince: 5/8
Pistons
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jalen Duren
|21
|9
|3
|0
|1
|Duncan Robinson
|20
|1
|3
|1
|0
|Ron Holland II
|18
|3
|2
|2
|1
|Cade Cunningham
|13
|5
|10
|1
|1
|Ausar Thompson
|10
|4
|4
|2
|2
Três pontos: 14/30 (46.7%) / Robinson: 4/8
(25-55) Memphis Grizzlies 119 x 136 Denver Nuggets (52-28)
Grizzlies
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Cedric Coward
|27
|6
|2
|1
|0
|Taylor Hendricks
|16
|6
|1
|1
|1
|Lucas Williamson
|16
|6
|1
|0
|0
|Walter Clayton Jr.
|15
|2
|3
|0
|0
|Adama Bal
|12
|6
|5
|2
|0
Três pontos: 19/50 (38%) / Okani: 4/7
Nuggets
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Jamal Murray
|26
|7
|5
|0
|0
|Cam Johnson
|18
|3
|2
|1
|0
|Nikola Jokic
|14
|16
|10
|2
|0
|Jonas Valanciunas
|14
|4
|0
|0
|2
|Christian Braun
|14
|2
|1
|1
|0
Três pontos: 14/36 (38.9%) / Murray: 5/10
(40-40) Portland Trail Blazers 101 x 112 San Antonio Spurs (61-19)
Blazers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Deni Avdija
|29
|6
|6
|0
|0
|Scoot Henderson
|20
|3
|2
|3
|1
|Toumani Camara
|18
|4
|6
|3
|1
|Jrue Holiday
|13
|10
|6
|0
|0
|Donovan Clingan
|11
|11
|5
|1
|3
Três pontos: 12/37 (32.4%) / Camara: 4/8
Spurs
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|De’Aaron Fox
|25
|5
|7
|3
|0
|Keldon Johnson
|20
|8
|1
|2
|1
|Carter Bryant
|17
|5
|4
|1
|0
|Devin Vassell
|14
|8
|1
|2
|0
|Dylan Harper
|13
|6
|4
|2
|2
Três pontos: 11/29 (37.9%) / Bryant: 5/6
(64-16) Oklahoma City Thunder 128 x 110 Los Angeles Clippers (41-39)
Thunder
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Chet Holmgren
|30
|14
|5
|2
|4
|Isaiah Joe
|21
|2
|2
|0
|0
|Shai Gilgeous-Alexander
|20
|1
|11
|1
|1
|Jalen Williams
|18
|6
|6
|2
|0
|Isaiah Hartenstein
|10
|7
|1
|0
|1
Três pontos: 13/34 (38.2%) / Joe: 4/7
Clippers
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Kawhi Leonard
|20
|8
|3
|1
|0
|Kobe Sanders
|17
|2
|1
|2
|1
|Brook Lopez
|16
|6
|3
|0
|0
|Jordan Miller
|16
|3
|6
|0
|0
|John Collins
|12
|9
|3
|3
|0
Três pontos: 14/32 (43.8%) / Sanders: 3/4
(25-55) Dallas Mavericks 107 x 112 Phoenix Suns (44-36)
Mavericks
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|John Poulakidas
|23
|1
|1
|0
|1
|Marvin Bagley III
|20
|8
|2
|0
|1
|Max Christie
|18
|2
|2
|1
|1
|Cooper Flagg
|11
|11
|6
|1
|1
|Moussa Cisse
|11
|9
|0
|0
|1
Três pontos: 13/36 (36.1%) / Poulakidas: 5/8
Suns
|Jogador
|PTS
|REB
|AST
|STL
|BLK
|Devin Booker
|37
|5
|9
|0
|0
|Dillon Brooks
|28
|5
|3
|1
|0
|Royce O’Neale
|14
|4
|1
|0
|1
|Collin Gillespie
|13
|7
|2
|1
|0
|Jordan Goodwin
|9
|3
|1
|1
|0
Três pontos: 14/35 (40%) / Brooks: 4/5