Donovan Mitchell comanda e Cavaliers bate Hawks

Rodada dessa quarta ainda contou com vitórias de Thunder, Spurs, Pistons, Nuggets, Suns e Magic

Donovan Mitchell Cavaliers Hawks Fonte: Reprodução / X

Com grande atuação de Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers venceu o Atlanta Hawks em Ohio nessa quarta-feira (8). O ala-armador foi o cestinha de um triunfo que impediu a classificação do rival para os playoffs da NBA, aumentando ainda mais a disputa pelas últimas duas vagas diretas da conferência. Apesar de uma reação final, o time visitante não conseguiu a virada que lhe daria a vaga.

Continua após a publicidade

Os times All-NBA de 2025/26 provavelmente terão que reservar um lugar para Donovan Mitchell. O ala-armador atingiu nessa quarta a marca de 1.952 pontos na temporada. Essa é a maior de toda a sua carreira na liga. Além disso, é uma das duas únicas temporadas entre as dez maiores de pontuação que não pertencem a LeBron James, que detém oito das dez da lista. O astro atualmente é o sétimo maior pontuador da NBA em média.

O Cleveland Cavaliers segue sua perseguição no topo do Leste. Com 51 vitórias em 80 jogos, o time ainda tem esperanças de superar o New York Knicks e assumir o terceiro posto da conferência. Atualmente, a equipe está na quarta posição, com uma sequência de quatro triunfos seguidos. A franquia já está garantida na quarta ou terceira posição, tendo boas chances de reencontrar Atlanta na primeira rodada dos playoffs.

Continua após a publicidade

O Atlanta Hawks, por outro lado, perdeu a chance de garantir sua vaga direta e o título da divisão do Sudeste. Agora, o time pode ter sua campanha igualada pelo Toronto Raptors amanhã e tem apenas um jogo de vantagem para Orlando Magic e Philadelphia 76ers. Apesar das 45 vitórias e a atual quinta posição, ainda existem chances do time ter que jogar o play-in. O próximo compromisso? Contra o mesmo rival dessa quarta, porém em Atlanta na sexta-feira (10).

Escalações

Após poupar alguns titulares nos últimos dois jogos, Cleveland usou quase tudo que tem de melhor no jogo dessa quarta. As baixas foram o ala Jaylon Tyson que segue de fora com uma lesão no dedão, além do pivô Thomas Bryant. Assim, o quinteto titular de Kenny Atkinson para Cavaliers x Hawks teve: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen.

Continua após a publicidade

Do mesmo modo, Atlanta também teve dois desfalques. O pivô Jock Landale que já está fora há alguns jogos e o jovem ala Zaccharie Risacher, não atuaram na partida. Apesar de alterar a rotação, Quin Snyder pôde escalar o quinteto habitual da equipe com: CJ McCollum, Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson e Onyeka Okongwu.

Destaques

Donovan Mitchell foi o grande destaque do Cavaliers contra o Hawks, sobretudo por sua atuação no segundo e terceiro quarto. Nesses períodos, marcou 23 de seus 31 pontos no jogo. A sequência foi de suma importância, principalmente pelo time ter sofrido no fim do segundo período, chegando a ficar 11 pontos atrás. Foi a produção de seu craque que mudou o jogo no terceiro quarto, o melhor momento de um time que chegou a liderar por 18.

Continua após a publicidade

Mas Evan Mobley também merece grande destaque. Contra o baixo garrafão de Atlanta, o ala-pivô fez o que muitas vezes se cobra dele: Dominou o jogo. Ele nem teve tanta eficiência no ataque, mas ainda assim marcou 22 pontos e gerou grandes vantagens nos rebotes ofensivos. Foram muitas segundas chances e 19 rebotes totais.

James Harden e Jarrett Allen também estiveram afiados em seu jogo de dupla. Aliás, vale destacar que esse domínio de Cleveland atacando o garrafão rival, gerou sua grande vantagem no jogo: lances livres. A equipe cobrou 35 no jogo, com o quarteto somando 33 dessas tentativas.

Continua após a publicidade

O time teve boa noite de seus arremessadores, com Dean Wade, Max Strus e Sam Merrill acertando duas bolas de fora cada. Porém, essa eficiência diminuiu demais em um último quarto em que o time quase desperdiçou sua vantagem, marcando apenas 18 pontos. Novamente, a capacidade de atacar o aro e gerar vantagem, foi fundamental.

Leia mais!

Atlanta viu seus reservas terem grande destaque e minutos. Foi a formação de segunda unidade com alguns titulares, liderada por Jonathan Kuminga, que mudou a partida no segundo período. O ala anotou 24 pontos e seu atletismo foi uma das poucas coisas que Cleveland não conseguiu responder no jogo do time visitante.

Continua após a publicidade

Isso foi muito importante já que o time titular não conseguiu ter bons minutos defensivos. Apesar de até conseguir limitar James Harden e seu aproveitamento, o armador rival conseguia manipular muito bem os pick-and-rolls do Cavaliers, que no fim venceu o Hawks com Donovan Mitchell como cestinha.

Jalen Johnson teve atuação difícil, tendo que lidar com o tamanho de Mobley e com a boa defesa de Dean Wade. Em suma, marcou 12 pontos em 16 arremessos e ainda acabou expulso por faltas. Nickeil Alexander-Walker e Onyeka Okongwu mantiveram a equipe no jogo como cestinhas, mas não conseguiram grande desempenho defensivo, sobretudo o pivô.

Continua após a publicidade

(45-35) Atlanta Hawks 116 x 122 Cleveland Cavaliers (51-29)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nickeil Alexander-Walker 25 4 2 2 0
Jonathan Kuminga 24 6 3 0 0
Onyeka Okongwu 18 5 0 0 1
Jalen Johnson 12 11 6 1 0
Dyson Daniels 12 7 6 2 1

Três pontos: 12/34 (35.3%) / Alexander-Walker: 4/9

Continua após a publicidade

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Donovan Mitchell 31 7 4 0 1
Evan Mobley 22 19 3 0 3
James Harden 21 5 4 2 0
Jarrett Allen 16 8 0 2 0
Dean Wade 8 4 2 1 1

Três pontos: 12/33 (36.4%) / Harden: 4/10

Continua após a publicidade

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Cavaliers de Donovan Mitchell sobre o Hawks de Jalen Johnson, a rodada dessa quarta ainda contou com mais seis jogos. Então, confira resultados e estatísticas desses outros duelos.

(47-33) Minnesota Timberwolves 120 x 132 Orlando Magic (44-36)

Timberwolves

Jogador PTS REB AST STL BLK
Terrence Shannon Jr. 33 2 5 0 0
Jaden McDaniels 18 2 2 1 0
Naz Reid 15 5 2 3 2
Donte DiVincenzo 12 0 2 0 0
Joan Beringer 9 8 1 0 3

Três pontos: 18/44 (40.9%) / Shannon: 5/7

Continua após a publicidade

Magic

Jogador PTS REB AST STL BLK
Paolo Banchero 20 8 6 1 0
Desmond Bane 18 4 6 1 0
Franz Wagner 17 0 2 0 1
Goga Bitadze 14 15 6 1 1
Tristan Da Silva 12 2 2 0 0

Três pontos: 12/29 (41.4%) / Carter: 3/3

Continua após a publicidade

(31-49) Milwaukee Bucks 111 x 137 Detroit Pistons (58-22)

Bucks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ryan Rollins 23 2 6 2 1
Ousmane Dieng 17 5 4 0 0
Cormac Ryan 16 0 0 0 1
Taurean Prince 15 2 2 0 1
Jericho Sims 11 11 10 2 0

Três pontos: 17/50 (34%) / Prince: 5/8

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Duren 21 9 3 0 1
Duncan Robinson 20 1 3 1 0
Ron Holland II 18 3 2 2 1
Cade Cunningham 13 5 10 1 1
Ausar Thompson 10 4 4 2 2

Três pontos: 14/30 (46.7%) / Robinson: 4/8

Continua após a publicidade

(25-55) Memphis Grizzlies 119 x 136 Denver Nuggets (52-28)

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cedric Coward 27 6 2 1 0
Taylor Hendricks 16 6 1 1 1
Lucas Williamson 16 6 1 0 0
Walter Clayton Jr. 15 2 3 0 0
Adama Bal 12 6 5 2 0

Três pontos: 19/50 (38%) / Okani: 4/7

Continua após a publicidade

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jamal Murray 26 7 5 0 0
Cam Johnson 18 3 2 1 0
Nikola Jokic 14 16 10 2 0
Jonas Valanciunas 14 4 0 0 2
Christian Braun 14 2 1 1 0

Três pontos: 14/36 (38.9%) / Murray: 5/10

Continua após a publicidade

(40-40) Portland Trail Blazers 101 x 112 San Antonio Spurs (61-19)

Blazers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Deni Avdija 29 6 6 0 0
Scoot Henderson 20 3 2 3 1
Toumani Camara 18 4 6 3 1
Jrue Holiday 13 10 6 0 0
Donovan Clingan 11 11 5 1 3

Três pontos: 12/37 (32.4%) / Camara: 4/8

Continua após a publicidade

Spurs

Jogador PTS REB AST STL BLK
De’Aaron Fox 25 5 7 3 0
Keldon Johnson 20 8 1 2 1
Carter Bryant 17 5 4 1 0
Devin Vassell 14 8 1 2 0
Dylan Harper 13 6 4 2 2

Três pontos: 11/29 (37.9%) / Bryant: 5/6

Continua após a publicidade

(64-16) Oklahoma City Thunder 128 x 110 Los Angeles Clippers (41-39)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Chet Holmgren 30 14 5 2 4
Isaiah Joe 21 2 2 0 0
Shai Gilgeous-Alexander 20 1 11 1 1
Jalen Williams 18 6 6 2 0
Isaiah Hartenstein 10 7 1 0 1

Três pontos: 13/34 (38.2%) / Joe: 4/7

Continua após a publicidade

Clippers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kawhi Leonard 20 8 3 1 0
Kobe Sanders 17 2 1 2 1
Brook Lopez 16 6 3 0 0
Jordan Miller 16 3 6 0 0
John Collins 12 9 3 3 0

Três pontos: 14/32 (43.8%) / Sanders: 3/4

Continua após a publicidade

(25-55) Dallas Mavericks 107 x 112 Phoenix Suns (44-36)

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
John Poulakidas 23 1 1 0 1
Marvin Bagley III 20 8 2 0 1
Max Christie 18 2 2 1 1
Cooper Flagg 11 11 6 1 1
Moussa Cisse 11 9 0 0 1

Três pontos: 13/36 (36.1%) / Poulakidas: 5/8

Suns

Jogador PTS REB AST STL BLK
Devin Booker 37 5 9 0 0
Dillon Brooks 28 5 3 1 0
Royce O’Neale 14 4 1 0 1
Collin Gillespie 13 7 2 1 0
Jordan Goodwin 9 3 1 1 0

Três pontos: 14/35 (40%) / Brooks: 4/5

Continua após a publicidade

Escrito por:

Cursando jornalismo. Dono do perfil @pisounalinha no X. Natural de Mauá, SP. Acompanhando a NBA desde 2012. Contato: @[email protected]

Comentários
© Copyright 2007 - 2024 - jumperbrasil.com.br - Todos os direitos reservados.